СБУ затримала чиновників ТЦК та депутатку — у чому підозрюють

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція України викрили ще шість "схем для ухилянтів". Серед затриманих — депутатка міськради з Чернігівщини та посадовці ТЦК з Хмельниччини та Донеччини.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у четвер, 14 листопада.

Читайте також:

СБУ ліквідувала схеми для ухилянтів. Фото: СБУ

Де діяли схеми для ухилянтів

Шість схем для нелегального виїзду за кордон та ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку ліквідували співробітники СБУ та Нацполіції. У різних регіонах України затримано десятьох організаторів оборудок. За хабарі від трьох до 20 тис. доларів вони допомагали чоловікам сховатися від призову на підставі підроблених документів.

Слідчі дії СБУ. Фото: СБУ

У Чернігівській області затримали депутатку

На Чернігівщині контррозвідкою викрито депутатку міськради, яка сприяла незаконному зарахуванню військовозобов’язаних на навчання до місцевого коледжу.

У такий спосіб ухилянти отримували можливість уникнути призову як здобувачі передвищої фахової освіти.

Речові докази. Фото: СБУ

СБУ затримала працівників ТЦК

На Хмельниччині військова контррозвідка СБУ затримала на хабарі керівника відділу районного ТЦК, який "допомагав" призовникам підробленими медвисновками.

На Донеччині викрито ще одного очільника відділу районного військкомату, який також "списував" ухилянтів з військового обліку на підставі фіктивних довідок ВЛК.

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

СБУ затримала засновників БФ та працівника морпорту

На Сумщині викрито двох засновників благодійного фонду та їхніх спільників, які виготовляли для ухилянтів фейкові документи для виїзду за кордон під виглядом волонтерів.

В Одеській області затримано ексзаступника керівника державного морпорту та чинного працівника установи, які продавали військовозобов’язаним підроблені довідки про інвалідність. Для виготовлення фальшивки ділки використовували знайомих лікарів з місцевої МСЕК.

У Черкасах рецидивіст прикидався військовим і за гроші пропонував ухилянтам госпіталізацію в лікарні з фейковими "тяжкими" діагнозами. Потім на підставі фіктивних лікарських документів чоловіків "списували" з військового обліку.

Що загрожує затриманим

Затриманим повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань;

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;

незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою;

службове підроблення;

підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, вчинений повторно або за попередньою змовою групою осіб;

зловживання впливом.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині затримали групу ухилянтів, яка намагалася перетнути кордон за допомогою телескопічної драбини.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Донецькій області викрито схему ухилення від мобілізації через судові рішення. "Послуги" коштували тисячі доларів.