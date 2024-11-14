СБУ задержала чиновников ТЦК и депутата — в чем подозревают

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности и Национальная полиция Украины разоблачили еще шесть "схем для уклонистов". Среди задержанных — депутат горсовета из Черниговской области и должностные лица ТЦК из Хмельницкой и Донецкой областей.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в четверг, 14 ноября.

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Где действовали схемы для уклоняющихся

Шесть схем для нелегального выезда за границу и уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста ликвидировали сотрудники СБУ и Нацполиции. В разных регионах Украины задержаны десять организаторов сделок. За взятки от трех до 20 тыс. долларов они помогали мужчинам скрыться от призыва на основании поддельных документов.

Следственные действия СБУ. Фото: СБУ

В Черниговской области задержали депутата

На Черниговщине контрразведка разоблачила депутата горсовета, которая способствовала незаконному зачислению военнообязанных на обучение в местный колледж.

Таким образом уклонисты получали возможность избежать призыва как соискатели предвысшего профессионального образования.

Вещественные доказательства. Фото: СБУ

СБУ задержала работников ТЦК

В Хмельницкой области военная контрразведка СБУ задержала на взятке руководителя отдела районного ТЦК, который "помогал" призывникам поддельными медсправками.

В Донецкой области разоблачили еще одного руководителя отдела районного военкомата, который также "списывал" уклонистов с воинского учета на основании фиктивных справок ВВК.

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

СБУ задержала основателей БФ и работника морпорта

На Сумщине разоблачили двух учредителей благотворительного фонда и их сообщников, которые изготавливали для уклонистов фейковые документы для выезда за границу под видом волонтеров.

В Одесской области задержаны экс-заместитель руководителя государственного морпорта и действующий работник учреждения, которые продавали военнообязанным поддельные справки об инвалидности. Для изготовления фальшивки дельцы использовали знакомых врачей из местной МСЭК.

В Черкассах рецидивист притворялся военным и за деньги предлагал уклонистам госпитализацию в больницы с фейковыми "тяжелыми" диагнозами. Затем на основании фиктивных врачебных документов мужчин "списывали" с воинского учета.

Что грозит задержанным

Задержанным сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины:

препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований;

принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом;

незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой;

служебный подлог;

подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, совершенный повторно или по предварительному сговору группой лиц;

злоупотребление влиянием.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области задержали группу уклонистов, пытавшуюся пересечь границу с помощью телескопической лестницы.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Донецкой области разоблачена схема уклонения от мобилизации из-за судебных решений "Услуги" стоили тысячи долларов.