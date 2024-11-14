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СБУ задержала чиновников ТЦК и депутата за помощь уклонистам

14 ноября 2024 14:03
Галина Шподарева - редактор
СБУ задержала чиновников ТЦК и депутата — в чем подозревают
Задержание подозреваемого. Фото: СБУ
Галина Шподарева - редактор

Служба безопасности и Национальная полиция Украины разоблачили еще шесть "схем для уклонистов". Среди задержанных — депутат горсовета из Черниговской области и должностные лица ТЦК из Хмельницкой и Донецкой областей. 

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в четверг, 14 ноября.

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СБУ ликвидировала схемы для уклоняющихся
СБУ ликвидировала схемы для уклонистов. Фото: СБУ

Где действовали схемы для уклоняющихся

Шесть схем для нелегального выезда за границу и уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста ликвидировали сотрудники СБУ и Нацполиции. В разных регионах Украины задержаны десять организаторов сделок. За взятки от трех до 20 тыс. долларов они помогали мужчинам скрыться от призыва на основании поддельных документов.

Следственные действия СБУ
Следственные действия СБУ. Фото: СБУ

В Черниговской области задержали депутата

На Черниговщине контрразведка разоблачила депутата горсовета, которая способствовала незаконному зачислению военнообязанных на обучение в местный колледж.

Таким образом уклонисты получали возможность избежать призыва как соискатели предвысшего профессионального образования.

Вещественные доказательства
Вещественные доказательства. Фото: СБУ

СБУ задержала работников ТЦК

В Хмельницкой области военная контрразведка СБУ задержала на взятке руководителя отдела районного ТЦК, который "помогал" призывникам поддельными медсправками.

В Донецкой области разоблачили еще одного руководителя отдела районного военкомата, который также "списывал" уклонистов с воинского учета на основании фиктивных справок ВВК.

Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

СБУ задержала основателей БФ и работника морпорта

На Сумщине разоблачили двух учредителей благотворительного фонда и их сообщников, которые изготавливали для уклонистов фейковые документы для выезда за границу под видом волонтеров.

В Одесской области задержаны экс-заместитель руководителя государственного морпорта и действующий работник учреждения, которые продавали военнообязанным поддельные справки об инвалидности. Для изготовления фальшивки дельцы использовали знакомых врачей из местной МСЭК.

В Черкассах рецидивист притворялся военным и за деньги предлагал уклонистам госпитализацию в больницы с фейковыми "тяжелыми" диагнозами. Затем на основании фиктивных врачебных документов мужчин "списывали" с воинского учета.

Что грозит задержанным

Задержанным сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины:

  • препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований;
  • принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом;
  • незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой;
  • служебный подлог;
  • подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, совершенный повторно или по предварительному сговору группой лиц;
  • злоупотребление влиянием.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области задержали группу уклонистов, пытавшуюся пересечь границу с помощью телескопической лестницы.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Донецкой области разоблачена схема уклонения от мобилизации из-за судебных решений "Услуги" стоили тысячи долларов.

СБУ местные депутаты мобилизация ТЦК и СП уклонисты Нацполиция

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