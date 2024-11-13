Ухилення від мобілізації — на Донеччині працівники суду допомагали чоловікам відкосити від армії

Працівники суду за гроші допомагали чоловікам не йти на війну
У Донецькій області викрито схему ухилення від мобілізації через судові рішення. "Послуги" коштували тисячі доларів.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора (ОГП) у середу, 13 листопада.
Деталі справи
В ОГП зазначили, що помічнику судді Мар’їнського районного суду повідомлено про підозру за організацію незаконного переправлення осіб через кордон України.
За даними слідства, помічник судді разом з іншими працівниками суду за гроші забезпечував ухвалення потрібних рішень щодо чоловіків.
"Підозрюваний за попередньою змовою з працівниками суду за неправомірну вигоду забезпечив ухвалення суддями рішень у цивільних справах за завідомо надуманих обставин. Такі рішення надавали підставу чоловікам для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, а також виїзду за кордон під час дії на території України воєнного стану", — йдеться у повідомленні.
Наголошується, що за два такі рішення у вересні та жовтні 2023 року підозрюваний отримав три тисячі доларів та 124,5 тисяч гривень.
"Рішення стосувалися розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав матері та встановлення факту самостійного виховання й утримання батьком неповнолітньої дитини", — додали в Офісі генпрокурора.
Там підкреслили, шо у рамках розслідування перевіряється причетність інших працівників суду до цієї схеми.
"Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваного та накладення арешту на його майно", — підсумували в ОГП.
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