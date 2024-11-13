Ухилення від мобілізації — на Донеччині працівники суду допомагали чоловікам відкосити від армії

Слідчі ДБР рахують гроші. Фото: ОГП

У Донецькій області викрито схему ухилення від мобілізації через судові рішення. "Послуги" коштували тисячі доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора (ОГП) у середу, 13 листопада.

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Деталі справи

В ОГП зазначили, що помічнику судді Мар’їнського районного суду повідомлено про підозру за організацію незаконного переправлення осіб через кордон України.

Правоохоронці затримують чоловіка. Фото: ОГП

За даними слідства, помічник судді разом з іншими працівниками суду за гроші забезпечував ухвалення потрібних рішень щодо чоловіків.

"Підозрюваний за попередньою змовою з працівниками суду за неправомірну вигоду забезпечив ухвалення суддями рішень у цивільних справах за завідомо надуманих обставин. Такі рішення надавали підставу чоловікам для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, а також виїзду за кордон під час дії на території України воєнного стану", — йдеться у повідомленні.

Слідчі дії. Фото: ОГП

Наголошується, що за два такі рішення у вересні та жовтні 2023 року підозрюваний отримав три тисячі доларів та 124,5 тисяч гривень.

"Рішення стосувалися розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав матері та встановлення факту самостійного виховання й утримання батьком неповнолітньої дитини", — додали в Офісі генпрокурора.

Корупційні гроші. Фото: ОГП

Там підкреслили, шо у рамках розслідування перевіряється причетність інших працівників суду до цієї схеми.

"Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваного та накладення арешту на його майно", — підсумували в ОГП.

Повідомлення про підозру. Фото: ОГП

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