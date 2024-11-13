Уклонение от мобилизации — в Донецкой области работники суда помогали мужчинам откосить от армии

Следователи ГБР считают деньги. Фото: ОГП

В Донецкой области разоблачена схема уклонения от мобилизации с помощью судебных решений. "Услуги" стоили тысячи долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора (ОГП) в среду, 13 ноября.

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В ОГП отметили, что помощнику судьи Марьинского районного суда сообщено о подозрении за организацию незаконной переправки лиц через границу Украины.

Правоохранители задерживают мужчину. Фото: ОГП

По данным следствия, помощник судьи вместе с другими работниками суда за деньги обеспечивал принятие нужных решений касаемо мужчин.

"Подозреваемый по предварительному сговору с работниками суда за неправомерную выгоду обеспечил принятие судьями решений по гражданским делам при заведомо надуманных обстоятельствах. Такие решения предоставляли мужчинам основания для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, а также позволяли выезд за границу во время действия на территории Украины военного положения", — говорится в сообщении.

Следственные действия. Фото: ОГП

Отмечается, что за два таких решения в сентябре и октябре 2023 года подозреваемый получил три тысячи долларов и 124,5 тысячи гривен.

"Решения касались расторжения брака, лишения родительских прав матери и установления факта самостоятельного воспитания и содержания отцом несовершеннолетнего ребенка", — добавили в Офисе генпрокурора.

Коррупционные деньги. Фото: ОГП

Там подчеркнули, что в рамках расследования проверяется причастность других работников суда к этой схеме.

"В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого и наложении ареста на его имущество", — подытожили в ОГП.

Сообщение о подозрении. Фото: ОГП

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