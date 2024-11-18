СБУ викрила групу, яка викрала та побила військового на Дніпропетровщині

Затримання учасника групи. Фото: СБУ

Служба безпека України нейтралізувала злочинну групу у Дніпропетровській області. Її учасники займалися рекетом в регіоні, зокрема, викрали військового та вимагали у нього велику суму грошей.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у понеділок, 18 листопада.

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У Дніпрі правоохоронці затримали лідера групи, який виявився депутатом однієї з місцевих рад області. Зловмисники вимагали гроші у підприємців, а у разі відмови платити "данину" — вони викрадали людей, катували їх та погрожували вбивством.

"Задокументовано як рекетири "вибивали" 2,5 мільйона доларів з місцевого підприємця, який на початку повномасштабної війни мобілізувався до лав ЗСУ і зараз боронить Україну на передовій", — йдеться у повідомленні.

Затримання учасників групи. Фото: СБУ

Затримання учасників групи. Фото: СБУ

За даними розслідування, учасники групи "підрізали" авто військового та викрали його прямо посеред дороги. Далі його вивезли в лісопосадку, де годину били і погрожували. Потім його розмістили у закритому приміщенні, а тоді відпустили, аби він знайшов та віддав їм гроші, а також переоформив частину корпоративних прав на бізнес.

Лідера злочинної групи затримали під час чергових погроз, було вилучено вогнепальну зброю та готівку. Чоловіку повідомили про підозру, всім учасникам групи загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Раніше СБУ иа поліція викрила ще шість "схем для ухилянтів". Серед затриманих — депутатка міськради з Чернігівщини та посадовці ТЦК з Хмельниччини та Донеччини.

Також ми писали, що один з депутатів систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах Росії. Його затримали та оголосили підозру.