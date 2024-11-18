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На Дніпропетровщині ліквідували групу рекетирів — деталі

18 листопада 2024 13:45
Євгенія Брюховецька - редактор
СБУ викрила групу, яка викрала та побила військового на Дніпропетровщині
Затримання учасника групи. Фото: СБУ
Євгенія Брюховецька - редактор

Служба безпека України нейтралізувала злочинну групу у Дніпропетровській області. Її учасники займалися рекетом в регіоні, зокрема, викрали військового та вимагали у нього велику суму грошей.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у понеділок, 18 листопада.

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У Дніпрі правоохоронці затримали лідера групи, який виявився депутатом однієї з місцевих рад області. Зловмисники вимагали гроші у підприємців, а у разі відмови платити "данину" — вони викрадали людей, катували їх та погрожували вбивством.

"Задокументовано як рекетири "вибивали" 2,5 мільйона доларів з місцевого підприємця, який на початку повномасштабної війни мобілізувався до лав ЗСУ і зараз боронить Україну на передовій", — йдеться у повідомленні.

Успішна спецоперація на Дніпропетровщині: затримано групу рекетирів
Затримання учасників групи. Фото: СБУ
Боротьба з організованою злочинністю: на Дніпропетровщині ліквідовано рекетирів
Затримання учасників групи. Фото: СБУ

За даними розслідування, учасники групи "підрізали" авто військового та викрали його прямо посеред дороги. Далі його вивезли в лісопосадку, де годину били і погрожували. Потім його розмістили у закритому приміщенні, а тоді відпустили, аби він знайшов та віддав їм гроші, а також переоформив частину корпоративних прав на бізнес. 

Лідера злочинної групи затримали під час чергових погроз, було вилучено вогнепальну зброю та готівку. Чоловіку повідомили про підозру, всім учасникам групи загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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Скриншот допису СБУ
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Скриншот допису СБУ

Раніше СБУ иа поліція викрила ще шість "схем для ухилянтів". Серед затриманих — депутатка міськради з Чернігівщини та посадовці ТЦК з Хмельниччини та Донеччини. 

Також ми писали, що один з депутатів систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах Росії. Його затримали та оголосили підозру.

СБУ поліція побиття Дніпропетровська область злочин

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