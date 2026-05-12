Главная Новости дня На Днепропетровщине объявили принудительную эвакуацию из трех громад

Дата публикации 12 мая 2026 14:55
Эвакуация из Днепропетровской области. Фото архивное: Днепропетровская ОГА

Из-за обострения ситуации с безопасностью из нескольких громад Никопольского района принудительно вывозят 1145 человек и десятки детей. Соответствующие распоряжения о старте обязательной эвакуации уже утвердил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. На подготовку к выезду людям дали месяц.

Об этом говорится в сообщении Александра Ганжи, цитирует Новини.LIVE.

Согласно документам, свои дома обязаны покинуть семьи с детьми, проживающие в Вышетарасовке Мировской сельской громады, а также в Ильинке и Новокиевке Марганецкой городской громады. По данным администрации, сейчас в этих населенных пунктах остаются 34 ребенка из 28 семей.

Также власти ввели масштабную эвакуацию для всех без исключения жителей ряда определенных зон. В общем выселению подлежат 1145 человек. Для обеспечения их безопасности полностью освободят одну из улиц города Марганец, а также почти сотню улиц в самом Никополе.

"Объявили обязательную эвакуацию с отдельных территорий Никопольщины. Подписал соответствующие распоряжения", — отметил Александр Ганжа, комментируя свое решение.

На выполнение требований безопасности гражданам выделили ровно один месяц. Все организационные вопросы, а также точное время и маршрут выезда будут согласовывать с каждой семьей индивидуально. Эвакуированным предлагают несколько вариантов для размещения: они могут переехать в другие области, выбрать отдаленные районы Днепропетровщины или же остаться в более спокойных населенных пунктах самой Никопольщины.

Для тех никопольских семей с детьми, которые подпадают под требования обязательной эвакуации, но категорически не желают выезжать за пределы родного города, готовят отдельную схему с финансовой помощью. В ОВА сообщили, что городские власти намерены компенсировать им расходы на аренду жилья, при условии, что они переберутся в более безопасные кварталы Никополя. Утвердить такую инициативу местные депутаты планируют в ближайшее время во время проведения внеочередной сессии Никопольского городского совета.

Новини.LIVE писали о том, что 8 мая президент Владимир Зеленский проводил спецсовещание на Днепропетровщине. Там обсуждали защиту региона и целесообразность эвакуации для населения некоторых регионов.

Тем временем Россия не прекращает бить по Днепропетровской области. Так 10 мая в Синельниковском районе пострадал малолетний ребенок.

Во вторник, 12 мая, в Днепропетровской области под атакой оказалась железнодорожная инфраструктура. От удара травмы получил машинист. Также были уничтожены некоторые локомотивы и подвижной состав.

эвакуация Днепропетровская область боевые действия
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
