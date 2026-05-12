На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію з трьох громад

Евакуація з Дніпропетровщини. Фото архівне: Дніпропетровська ОВА

Через загострення безпекової ситуації з кількох громад Нікопольського району примусово вивозять 1145 людей та десятки дітей. Відповідні розпорядження про старт обов'язкової евакуації вже затвердив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. На підготовку до виїзду людям дали місяць.

Про це йдеться у повідомленні Олександра Ганжі.

З Дніпропетровської області примусово відселять мешканців трьох громад

Згідно з документами, свої домівки зобов'язані покинути родини з дітьми, які проживають у Вищетарасівці Мирівської сільської громади, а також в Іллінці та Новокиївці Марганецької міської громади. За даними адміністрації, наразі у цих населених пунктах залишаються 34 дитини з 28 сімей.

Також влада запровадила масштабну евакуацію для всіх без винятку мешканців низки визначених зон. Загалом виселенню підлягають 1145 людей. Для забезпечення їхньої безпеки повністю звільнять одну з вулиць міста Марганець, а також майже сотню вулиць у самому Нікополі.

"Оголосили обов'язкову евакуацію з окремих територій Нікопольщини. Підписав відповідні розпорядження", — зазначив Олександр Ганжа, коментуючи своє рішення.

На виконання вимог безпеки громадянам виділили рівно один місяць. Усі організаційні питання, а також точний час та маршрут виїзду узгоджуватимуть із кожною сім'єю індивідуально. Евакуйованим пропонують кілька варіантів для розміщення: вони можуть переїхати до інших областей, обрати віддалені райони Дніпропетровщини або ж залишитися у більш спокійних населених пунктах самої Нікопольщини.

Для тих нікопольських родин із дітьми, які підпадають під вимоги обов'язкової евакуації, але категорично не бажають виїжджати за межі рідного міста, готують окрему схему з фінансовою допомогою. В ОВА повідомили, що міська влада має намір компенсувати їм витрати на оренду житла, за умови, що вони переберуться у безпечніші квартали Нікополя. Затвердити таку ініціативу місцеві депутати планують найближчим часом під час проведення позачергової сесії Нікопольської міської ради.

Новини.LIVE писали про те, що 8 травня президент Володимир Зеленський проводив спецнараду на Дніпропетровщині. Там обговорювали захист регіону та доцільність евакуації для населення деяких регіонів.

Тим часом Росія не припиняє бити по Дніпропетровській області. Так 10 травня у Синельниківському районі постраждала малолітня дитина.

У вівторок, 12 травня, в Дніпропетровській області під атакою опинилася залізнична інфраструктура. Від удару травми дістав машиніст. Також було знищено деякі локомотиви та рухомий склад.