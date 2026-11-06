Подозреваемый в подготовке теракта в Днепропетровской области. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины завершила расследование в отношении агента ФСБ, который планировал взорвать химический завод в Днепропетровской области. Мужчина работал слесарем на предприятии и должен был заложить взрывчатку под трубами одного из цехов. Теперь обвинительный акт направлен в суд, обвиняемому грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

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Как агент ФСБ готовил теракт на химзаводе

По данным следствия, задание российской спецслужбы выполнял завербованный слесарь предприятия. В марте этого года сотрудники СБУ задержали его в Каменском во время изготовления самодельного взрывного устройства в собственной квартире.

Фрагмент переписки подозреваемого. Фото: СБУ

Мужчина достал из тайника взрывчатое вещество и должен был изготовить бомбу на основе 1,5 кг пластика. Ее планировали заложить под трубами одного из заводских цехов. По замыслу российских спецслужб, взрывчатку должны были дистанционно активировать во время рабочей смены, чтобы причинить как можно больше жертв.

В ходе обысков у задержанного изъяли компоненты для самодельного взрывного устройства и четыре мобильных телефона, которые он использовал для конспиративной связи с представителями ФСБ.

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Какие еще задачи выполнял агент ФСБ

Как установило расследование, мужчина попал в поле зрения российской спецслужбы, когда искал легкий заработок в тематических Telegram-каналах. После вербовки он получил пробное задание — провести разведку вблизи административных зданий местных территориальных центров комплектования и сообщить куратору о военных объектах с наибольшим скоплением людей.

Кроме того, агент отслеживал автомобили и места проживания украинских военных и членов их семей. По данным СБУ, россияне планировали их ликвидировать.

Впоследствии ФСБ передала мужчине координаты тайника в лесополосе, откуда он забрал взрывчатку и электродетонатор для подготовки теракта на промышленном объекте.

Что грозит обвиняемому

СБУ завершила досудебное расследование и направила обвинительный акт в суд. Мужчину обвиняют в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, а также в подготовке к террористическому акту.

По этим статьям ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 29 октября СБУ задержала агента ФСБ в Хмельницкой области, который собирал координаты предприятий оборонно-промышленного комплекса, мест базирования украинских военных, логистических хабов и почтовых терминалов. Мужчину разоблачили во время доразведки вблизи стратегического объекта. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также Новини.LIVE 28 октября сообщали о задержании двух коллаборационистов, которые сотрудничали с российскими оккупантами во время захвата Херсона. Один из них работал в созданной захватчиками железнодорожной структуре, а другой служил в незаконной оккупационной тюрьме. Обоих ранее заочно приговорили к 12 и 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.