На Дніпропетровщині судитимуть агента ФСБ, який готував теракт на хімзаводі
Служба безпеки України завершила розслідування щодо агента ФСБ, який планував підірвати хімічний завод на Дніпропетровщині. Чоловік працював слюсарем на підприємстві та мав закласти вибухівку під трубами одного з цехів. Тепер обвинувальний акт скерували до суду, обвинуваченому загрожує довічне ув’язнення.
Про це повідомили у Службі безпеки України, інформує Новини.LIVE.
Як агент ФСБ готував теракт на хімзаводі
За даними слідства, завдання російської спецслужби виконував завербований слюсар підприємства. У березні цього року співробітники СБУ затримали його в Кам’янському під час виготовлення саморобного вибухового пристрою у власній квартирі.
Чоловік забрав зі схованки вибухову речовину та мав виготовити бомбу на основі 1,5 кг пластиду. Її планували закласти під трубами одного з заводських цехів. За задумом російських спецслужб, вибухівку мали дистанційно активувати під час робочої зміни, щоб спричинити якомога більше жертв.
Під час обшуків у затриманого вилучили складові для саморобного вибухового пристрою та чотири мобільні телефони, які він використовував для конспіративного зв’язку з представниками ФСБ.
Які ще завдання виконував агент ФСБ
Як встановило розслідування, чоловік потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав легкий заробіток у тематичних Telegram-каналах. Після вербування він отримав тестове завдання — провести розвідку поблизу адміністративних будівель місцевих територіальних центрів комплектування та повідомити куратору про військові об’єкти з найбільшим скупченням людей.
Крім того, агент відстежував автомобілі та місця проживання українських військових і членів їхніх родин. За даними СБУ, росіяни планували їх ліквідувати.
Згодом ФСБ передала чоловікові координати схованки в лісосмузі, звідки він забрав вибухівку та електродетонатор для підготовки теракту на промисловому об’єкті.
Що загрожує обвинуваченому
СБУ завершила досудове розслідування та скерувала обвинувальний акт до суду. Чоловіка обвинувачують у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у готуванні до терористичного акту.
За цими статтями йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 29 жовтня СБУ затримала агента ФСБ на Хмельниччині, який збирав координати підприємств оборонно-промислового комплексу, місць базування українських військових, логістичних хабів і поштових терміналів. Чоловіка викрили під час дорозвідки поблизу стратегічного об’єкта. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Також Новини.LIVE писали 28 жовтня про затримання двох колаборантів, які співпрацювали з російськими окупантами під час захоплення Херсона. Один із них працював у створеній загарбниками залізничній структурі, а інший служив у незаконній окупаційній в’язниці. Обох раніше заочно засудили до 12 і 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.