Підозрюваний у підготовці теракту на Дніпропетровщині. Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України завершила розслідування щодо агента ФСБ, який планував підірвати хімічний завод на Дніпропетровщині. Чоловік працював слюсарем на підприємстві та мав закласти вибухівку під трубами одного з цехів. Тепер обвинувальний акт скерували до суду, обвинуваченому загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили у Службі безпеки України, інформує Новини.LIVE.

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Як агент ФСБ готував теракт на хімзаводі

За даними слідства, завдання російської спецслужби виконував завербований слюсар підприємства. У березні цього року співробітники СБУ затримали його в Кам’янському під час виготовлення саморобного вибухового пристрою у власній квартирі.

Уривок переписки підозрюваного. Фото: СБУ

Чоловік забрав зі схованки вибухову речовину та мав виготовити бомбу на основі 1,5 кг пластиду. Її планували закласти під трубами одного з заводських цехів. За задумом російських спецслужб, вибухівку мали дистанційно активувати під час робочої зміни, щоб спричинити якомога більше жертв.

Під час обшуків у затриманого вилучили складові для саморобного вибухового пристрою та чотири мобільні телефони, які він використовував для конспіративного зв’язку з представниками ФСБ.

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Які ще завдання виконував агент ФСБ

Як встановило розслідування, чоловік потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав легкий заробіток у тематичних Telegram-каналах. Після вербування він отримав тестове завдання — провести розвідку поблизу адміністративних будівель місцевих територіальних центрів комплектування та повідомити куратору про військові об’єкти з найбільшим скупченням людей.

Крім того, агент відстежував автомобілі та місця проживання українських військових і членів їхніх родин. За даними СБУ, росіяни планували їх ліквідувати.

Згодом ФСБ передала чоловікові координати схованки в лісосмузі, звідки він забрав вибухівку та електродетонатор для підготовки теракту на промисловому об’єкті.

Що загрожує обвинуваченому

СБУ завершила досудове розслідування та скерувала обвинувальний акт до суду. Чоловіка обвинувачують у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у готуванні до терористичного акту.

За цими статтями йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 29 жовтня СБУ затримала агента ФСБ на Хмельниччині, який збирав координати підприємств оборонно-промислового комплексу, місць базування українських військових, логістичних хабів і поштових терміналів. Чоловіка викрили під час дорозвідки поблизу стратегічного об’єкта. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також Новини.LIVE писали 28 жовтня про затримання двох колаборантів, які співпрацювали з російськими окупантами під час захоплення Херсона. Один із них працював у створеній загарбниками залізничній структурі, а інший служив у незаконній окупаційній в’язниці. Обох раніше заочно засудили до 12 і 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.