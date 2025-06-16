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На части иранского ядерного объекта произошел обвал — фото

16 июня 2025 16:37
Анастасия Писаненко - редактор
Какие последствия израильских ударов по ракетному объекту в Иране — спутниковые фото
Спутниковые снимки. Фото: Maxar Technologies
Анастасия Писаненко - редактор

Новые спутниковые изображения, опубликованные компанией Maxar Technologies, демонстрируют масштабы разрушений на иранском ракетном объекте в провинции Керманшах. Объект подвергся серии ударов, вероятно, нанесенных Израилем.

Об этом сообщает CNN.

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Снимки, датированные 16 июня 2025 года, зафиксировали повреждения по меньшей мере 15 объектов на территории комплекса, включая административные здания, транспортные тоннели и подземные бункеры. Разрушения, по оценке аналитиков, указывают на высокоточечный характер атаки.

Напомним, ранее в СМИ уже появлялась информация о возможной причастности Израиля к ударам по иранской военной инфраструктуре. Однако официального подтверждения или комментариев от Тель-Авива традиционно не поступает.

Сторона Ирана пока также воздерживается от заявлений. В то же время инцидент может обострить и без того напряженные отношения между двумя странами, особенно на фоне продолжающейся региональной нестабильности.

На частини іранського ядерного об'єкта стався обвал — фото - фото 1
Последствия израильских ударов по ракетному объекту в Иране. Фото: Maxar

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал предложение Путина стать посредником для переговоров между Израилем и Ираном.

Также в МИД Украины назвали количество погибших украинцев в Израиле в результате атак Ирана.

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