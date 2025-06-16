Які наслідки ізраїльських ударів по ракетному об'єкту в Ірані — супутникові фото

На частині іранського ядерного об'єкта стався обвал — фото
Нові супутникові зображення, опубліковані компанією Maxar Technologies, демонструють масштаби руйнувань на іранському ракетному об'єкті в провінції Керманшах. Об'єкт зазнав серії ударів, ймовірно, завданих Ізраїлем.
Про це повідомляє CNN.
Які наслідки ізраїльських ударів по ракетному об'єкту в Ірані
Знімки, датовані 16 червня 2025 року, зафіксували пошкодження щонайменше 15 об'єктів на території комплексу, включно з адміністративними будинками, транспортними тунелями та підземними бункерами. Руйнування, за оцінкою аналітиків, вказують на високоточковий характер атаки.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ вже з'являлася інформація про можливу причетність Ізраїлю до ударів по іранській військовій інфраструктурі. Проте офіційного підтвердження чи коментарів від Тель-Авіва традиційно не надходить.
Сторона Ірану поки що також утримується від заяв. У той же час інцидент може загострити і без того напружені відносини між двома країнами, особливо на тлі регіональної нестабільності, що триває.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон прокоментував пропозицію Путіна стати посередником для переговорів між Ізраїлем та Іраном.
Також в МЗС України назвали кількість загиблих українців в Ізраїлі внаслідок атак Ірану.
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