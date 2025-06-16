Які наслідки ізраїльських ударів по ракетному об'єкту в Ірані — супутникові фото

Супутникові знімки. Фото: Maxar Technologies

Нові супутникові зображення, опубліковані компанією Maxar Technologies, демонструють масштаби руйнувань на іранському ракетному об'єкті в провінції Керманшах. Об'єкт зазнав серії ударів, ймовірно, завданих Ізраїлем.

Про це повідомляє CNN.

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Знімки, датовані 16 червня 2025 року, зафіксували пошкодження щонайменше 15 об'єктів на території комплексу, включно з адміністративними будинками, транспортними тунелями та підземними бункерами. Руйнування, за оцінкою аналітиків, вказують на високоточковий характер атаки.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ вже з'являлася інформація про можливу причетність Ізраїлю до ударів по іранській військовій інфраструктурі. Проте офіційного підтвердження чи коментарів від Тель-Авіва традиційно не надходить.

Сторона Ірану поки що також утримується від заяв. У той же час інцидент може загострити і без того напружені відносини між двома країнами, особливо на тлі регіональної нестабільності, що триває.

Наслідки ізраїльських ударів по ракетному об'єкту в Ірані. Фото: Maxar

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон прокоментував пропозицію Путіна стати посередником для переговорів між Ізраїлем та Іраном.

Також в МЗС України назвали кількість загиблих українців в Ізраїлі внаслідок атак Ірану.