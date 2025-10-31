Масштабная атака России 31 октября — сколько дронов было сбито

Бойцы мобильной огневой группы. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 31 октября российская армия осуществила массированный воздушный удар по территории Украины, использовав одновременно баллистическую ракету и более сотни беспилотников различных типов. Атака началась около 19:00 30 октября и продолжалась всю ночь

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Детали относительно российской атаки 31 октября

По предварительным данным, враг запустил с территории Ростовской области ракету "Искандер-М" и 145 ударных дронов Shahed, а также "Гербера" и другие модели.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 уничтожено или подавлено 108 воздушных целей — одну баллистическую ракету и 107 дронов типа Shahed, "Гербера" и других моделей. Поражения зафиксированы на севере, востоке и юге Украины.

Статистика сбитых дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксировано 36 попаданий дронов-камикадзе в 20 населенных пунктах страны. В некоторых регионах продолжается ликвидация последствий атаки. Воздушная тревога в отдельных областях до сих пор продолжается — в небе остаются единичные вражеские беспилотники.

Напомним, этой ночью Россия атаковала жилые дома в Сумах. Один из снарядов попал в многоэтажку.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба показал фото последствий российской атаки в ночь на 31 октября.

Также в МАГАТЭ заявили, что Россия хочет отрезать электроснабжение для АЭС и атакует энергетические узлы.