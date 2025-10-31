Видео
Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Видео

Главная Новости дня На 20 локациях попало 36 дронов — как работала ПВО этой ночью

На 20 локациях попало 36 дронов — как работала ПВО этой ночью

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 11:52
обновлено: 12:25
Масштабная атака России 31 октября — сколько дронов было сбито
Бойцы мобильной огневой группы. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 31 октября российская армия осуществила массированный воздушный удар по территории Украины, использовав одновременно баллистическую ракету и более сотни беспилотников различных типов. Атака началась около 19:00 30 октября и продолжалась всю ночь

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Детали относительно российской атаки 31 октября

По предварительным данным, враг запустил с территории Ростовской области ракету "Искандер-М" и 145 ударных дронов Shahed, а также "Гербера" и другие модели.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 уничтожено или подавлено 108 воздушных целей — одну баллистическую ракету и 107 дронов типа Shahed, "Гербера" и других моделей. Поражения зафиксированы на севере, востоке и юге Украины.

Статистика сбитых дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксировано 36 попаданий дронов-камикадзе в 20 населенных пунктах страны. В некоторых регионах продолжается ликвидация последствий атаки. Воздушная тревога в отдельных областях до сих пор продолжается — в небе остаются единичные вражеские беспилотники.

Напомним, этой ночью Россия атаковала жилые дома в Сумах. Один из снарядов попал в многоэтажку.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба показал фото последствий российской атаки в ночь на 31 октября.

Также в МАГАТЭ заявили, что Россия хочет отрезать электроснабжение для АЭС и атакует энергетические узлы.

беспилотники дроны война в Украине ракетный удар Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
