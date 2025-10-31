Відео
На 20 локаціях влучило 36 дронів — як працювала ППО цієї ночі

На 20 локаціях влучило 36 дронів — як працювала ППО цієї ночі

Дата публікації: 31 жовтня 2025 11:52
Оновлено: 11:58
Масштабна атака Росії 31 жовтня — скільки дронів було збито
Бійці мобільної вогневої групи. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 31 жовтня російська армія здійснила масований повітряний удар по території України, використавши одночасно балістичну ракету та понад сотню безпілотників різних типів. Атака розпочалася близько 19:00 30 жовтня і тривала всю ніч

Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ. 

Деталі щодо російської атаки 31 жовтня 

За попередніми даними, ворог запустив з території Ростовської області ракету "Іскандер-М" та 145 ударних дронів Shahed, а також "Гербера" й інші моделі. 

За попередніми даними, станом на 09:00 знищено або подавлено 108 повітряних цілей — одну балістичну ракету та 107 дронів типу Shahed, "Гербера" та інших моделей. Ураження зафіксовані на півночі, сході та півдні України.

Статистика збитих дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Попри успішну роботу ППО, зафіксовано 36 влучань дронів-камікадзе у 20 населених пунктах країни. У деяких регіонах триває ліквідація наслідків атаки. Повітряна тривога в окремих областях досі триває — у небі залишаються поодинокі ворожі безпілотники.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала житлові будинки в Сумах. Один зі снарядів поцілив у багатоповерхівку. 

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба показав фото наслідків російської атаки в ніч проти 31 жовтня

Також у МАГАТЕ заявили, що Росія хоче відрізати електропостачання для АЕС і атакує енергетичні вузли

безпілотники дрони війна в Україні ракетний удар Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
