МИД вернул 65 украинцев, которых РФ держала на границе с Грузией

МИД вернул 65 украинцев, которых РФ держала на границе с Грузией

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 11:25
Украинцы на границе Грузии и РФ — МИД вернул 65 человек
Возвращение украинцев. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Министерство иностранных дел Украины организовало возвращение на родину 65 украинцев, которых блокировали в буферной зоне на российско-грузинской границе. Среди них - десять женщин и восемь тяжелобольных граждан.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в пятницу, 22 августа.

Читайте также:

Депортированных из РФ украинцев вернули домой

Украинцы находились в пункте пропуска "Дариали" на территории Грузии в условиях фактического гуманитарного кризиса, созданного действиями России. Среди задержанных оказались десять женщин и восемь человек с тяжелыми заболеваниями.

Украинские дипломаты, консулы и международные организации приобщались к тому, чтобы улучшить условия их пребывания и организовать возвращение.

"В течение 21-22 августа благодаря совместным усилиям удалось успешно вернуть очередную большую группу наших граждан из Грузии в Украину через территорию Молдовы. Спасибо коллегам из Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Министерства юстиции, Службы безопасности Украины за командную работу и сотрудничество для воплощения этой операции", — написал Сибига.

Ранее МИД уже вернуло 44 граждан из этого пункта пропуска, поэтому в целом на сегодня удалось репатриировать 109 украинцев. Министерство продолжает работу совместно с дипломатическими представительствами Украины в Грузии и Молдове, чтобы вернуть остальных граждан, которые изъявили желание вернуться домой.

Українців з російсько-грузинського кордону повернули
Заявление Андрея Сибиги. Фото: скриншот сообщения в Facebook

Блокировка украинцев на российско-грузинской границе

Гуманитарный кризис на границе возник еще в июне, когда Россия начала массово депортировать граждан Украины именно в пункт "Дариали", вместо отправки их непосредственно на украинскую границу.

Украинская сторона неоднократно призывала РФ изменить подход, однако эти призывы остаются без ответа.

"Украинская сторона уже обращалась публично с призывом к РФ отправлять их непосредственно на границу Украины, а не Грузии. Это предложение остается в силе. Если Россия продолжит его игнорировать, единственным выводом будет то, что резкое увеличение количества депортированных является спланированной российской операцией против Украины. В то же время Украина никогда не оставляет своих людей в беде и будет всегда предоставлять приоритет защиты прав и законных интересов своих граждан", — подчеркнул Сибига.

Ранее сообщалось, что по состоянию на начало августа на границе находилось 96 человек.

Напомним, 5 августа украинцы объявили голодовку с требованием разрешить им вернуться на территорию Украины. После визита представителя МИД Украины в Грузии 8 августа они прекратили акцию протеста.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
