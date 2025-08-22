Українці на кордоні Грузії та РФ — МЗС повернуло 65 осіб

Повернення українців. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Міністерство закордонних справ України організувало повернення на батьківщину 65 українців, яких блокували у буферній зоні на російсько-грузинському кордоні. Серед них — десять жінок та вісім важкохворих громадян.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у п'ятницю, 22 серпня.

Українці перебували у пункті пропуску "Даріалі" на території Грузії в умовах фактичної гуманітарної кризи, створеної діями Росії. Серед затриманих опинилися десять жінок та вісім осіб з важкими захворюваннями.

Українські дипломати, консули та міжнародні організації долучалися до того, щоб покращити умови їхнього перебування та організувати повернення.

"Упродовж 21-22 серпня завдяки спільним зусиллям вдалося успішно повернути чергову велику групу наших громадян з Грузії до України через територію Молдови. Дякуємо колегам з Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства юстиції, Служби безпеки України за командну роботу та співпрацю задля втілення цієї операції", — написав Сибіга.

Раніше МЗС вже повернуло 44 громадян із цього пункту пропуску, тож загалом на сьогодні вдалося репатріювати 109 українців. Міністерство продовжує роботу спільно з дипломатичними представництвами України в Грузії та Молдові, щоб повернути решту громадян, які виявили бажання повернутися додому.

Заява Андрія Сибіги. Фото: скриншот допису в Facebook

Блокування українців на російсько-грузинському кордоні

Гуманітарна криза на кордоні виникла ще в червні, коли Росія почала масово депортувати громадян України саме до пункту "Даріалі", замість відправлення їх безпосередньо на український кордон.

Українська сторона неодноразово закликала РФ змінити підхід, однак ці заклики залишаються без відповіді.

"Українська сторона вже зверталася публічно з закликом до РФ відправляти їх безпосередньо на кордон України, а не Грузії. Ця пропозиція залишається в силі. Якщо Росія продовжить її ігнорувати, єдиним висновком буде те, що різке збільшення кількості депортованих є спланованою російською операцією проти України. Водночас Україна ніколи не полишає своїх людей у біді та буде завжди надавати пріоритет захисту прав та законних інтересів своїх громадян", — наголосив Сибіга.

Раніше повідомлялося, що станом на початок серпня на кордоні перебувало 96 осіб.

Нагадаємо, 5 серпня українці оголосили голодування з вимогою дозволити їм повернутися на територію України. Після візиту представника МЗС України в Грузії 8 серпня вони припинили акцію протесту.