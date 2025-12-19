Видео
Мы создадим инвесторам условия для восстановления Украины, — Ким

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 21:15
Ким заявил, что Украина создаст инвесторам все условия для восстановления Украины
Виталий Ким. Фото: Ким/Facebook

Начальник Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что каждый инвестор, который вложит деньги в Украину — получит необходимую поддержку. Это также касается и перспективных инвестиций в юг Украины, который, в будущем может стать драйвером экономического развития страны.

Об этом Ким сообщил в интервью Global News Today на Al Arabiya English.

Читайте также:

Инвестиции в юг Украины

"Мы знаем, что нам не удастся полностью восстановить страну без поддержки международных партнеров, без инвестиций в реальный сектор экономики. Но нам нужно создать условия, чтобы избежать коррупции, избежать бюрократии и проблем для инвесторов", — отметил глава Николаевщины.

Он отметил, что коллективными усилиями местной и центральной украинской власти можно обеспечить лучшие условия для инвесторов, для того, чтобы восстановить экономику Украины. Поэтому инвесторам, в частности — из стран Персидского залива, стоит уже сейчас начать развивать проекты в Украине.

"Чтобы получить успешный бизнес, нужно начать проектировать сейчас, потому что от начала проектирования до запуска проектов понадобится год-полтора. Обещаю полную поддержку всех инвестиций, для всего бизнеса, который придет в Украину. Я лично заинтересован в инвестициях на юге Украины и в Украине в целом", — отметил Виталий Ким.

Прибыли для инвесторов

Начальник Николаевской ОГА убежден, что несмотря на риски, инвестиции в юг принесут высокие прибыли. Например, для Николаевщины это могут быть такие направления развития, как: сельское хозяйство, логистика, экспортные мощности и индустриальные парки.

"Юг Украины — это не только регион, который нуждается в восстановлении. Мы уже восстановили около 44% всех поврежденных или разрушенных зданий. Более 800 компаний восстановили здесь свой бизнес. Главными проблемами остаются военные риски. Однако я думаю, что юг Украины может стать территорией восстановления и одним из главных драйверов украинской экономики. У нас много возможностей, и наша команда работает над созданием условий для инвесторов для восстановления, создания дополнительной стоимости и развития бизнеса. Мы создаем огромный промышленный парк, крупнейший в Украине, с лучшими условиями для инвесторов. И переговоры уже начались. Это признак того, что будущая пауза или остановка войны возможны", — констатировал Виталий Ким.

Напомним, что Ким рассказал об ожиданиях граждан Украины от мирных переговоров.

Ранее мы также информировали, что Ким назвал приоритеты в борьбе с коррупцией — это коррупция на самом высоком уровне в Украине.

Николаев Украина Николаевская область Виталий Ким инвестиции
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
