Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кім назвав пріоритети у боротьбі з корупцією в Україні

Кім назвав пріоритети у боротьбі з корупцією в Україні

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 14:01
Віталій Кім окреслив пріоритети у боротьбі з корупцією
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Фото: Кім/Facebook

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім назвав пріоритети у боротьбі з корупцією. Він наголосив, що "програмна" корупція на найвищому рівні в Україні має бути ліквідована.

Про це Віталій Кім сказав у інтерв’ю "Радіо NV".

Реклама
Читайте також:

Кім про боротьбу з корупцією в Україні

У відповідь на запитання журналіста, чи можливо взагалі викреслити корупційну складову у видатках Віталій Кім відповів ствердно.

"Ви знаєте, можливо — в конкретній програмі. Корупція є скрізь, з нею треба боротися. Але, знаєте, є корупція такого рівня, яку звичайні люди не бачать. Коли, кажімо, вписали в закон якусь правку, чи виписали так ліцензійні умови, чи щось, що дає преференції великому бізнесу там, і вони от отримують надприбутки, так. Це одна справа. А інша корупція, коли умовно 100 доларів бабця якась отримала за допомогу з якимись папірцями", — сказав Кім.

При цьому він наголосив, що в першому випадку державі наноситься значно більша шкода.

"Хочеться викреслити програмну корупцію, яка йде на найвищому рівні. На регіональному ми тут з цим жорстко боремося. Ще перед початком великих проєктів ми ставимо всі процеси на контроль, і відразу за цим запускаємо аудит чи перевірку рахункової палати.

Я про це попереджаю всіх чиновників і підрядників, що відразу після закінчення робіт по великих проєктах — в нас буде перевірка. Не моя, а державна — і по повній програмі", — розповів очільник ОВА.

Він додав, що таким чином в принципі з корупцією боротися цілком можливо — було б бажання.

"Але я переконаний, що бити по корупції треба не гучними гаслами, а системною роботою. Брати якийсь напрямок, певний проєкт і викреслювати, вижигати звідти корупцію повністю. Це цілком можливо. А потім це буде прикладом до наступної галузі", — резюмував Віталій Кім.

Нещодавно Віталій Кім розповів, яка наразі ситуація в Миколаївській області з бізнесом.

Раніше Кім відповів, чи будуть відновлювати будівлю ОДА після того, як окупанти влучили в неї ракетою.

корупція Україна Миколаївська область політики Віталій Кім війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації