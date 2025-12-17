Віталій Кім окреслив пріоритети у боротьбі з корупцією

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Фото: Кім/Facebook

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім назвав пріоритети у боротьбі з корупцією. Він наголосив, що "програмна" корупція на найвищому рівні в Україні має бути ліквідована.

Про це Віталій Кім сказав у інтерв’ю "Радіо NV".

Реклама

Читайте також:

Кім про боротьбу з корупцією в Україні

У відповідь на запитання журналіста, чи можливо взагалі викреслити корупційну складову у видатках Віталій Кім відповів ствердно.

"Ви знаєте, можливо — в конкретній програмі. Корупція є скрізь, з нею треба боротися. Але, знаєте, є корупція такого рівня, яку звичайні люди не бачать. Коли, кажімо, вписали в закон якусь правку, чи виписали так ліцензійні умови, чи щось, що дає преференції великому бізнесу там, і вони от отримують надприбутки, так. Це одна справа. А інша корупція, коли умовно 100 доларів бабця якась отримала за допомогу з якимись папірцями", — сказав Кім.

При цьому він наголосив, що в першому випадку державі наноситься значно більша шкода.

"Хочеться викреслити програмну корупцію, яка йде на найвищому рівні. На регіональному ми тут з цим жорстко боремося. Ще перед початком великих проєктів ми ставимо всі процеси на контроль, і відразу за цим запускаємо аудит чи перевірку рахункової палати.

Я про це попереджаю всіх чиновників і підрядників, що відразу після закінчення робіт по великих проєктах — в нас буде перевірка. Не моя, а державна — і по повній програмі", — розповів очільник ОВА.

Він додав, що таким чином в принципі з корупцією боротися цілком можливо — було б бажання.

"Але я переконаний, що бити по корупції треба не гучними гаслами, а системною роботою. Брати якийсь напрямок, певний проєкт і викреслювати, вижигати звідти корупцію повністю. Це цілком можливо. А потім це буде прикладом до наступної галузі", — резюмував Віталій Кім.

Нещодавно Віталій Кім розповів, яка наразі ситуація в Миколаївській області з бізнесом.

Раніше Кім відповів, чи будуть відновлювати будівлю ОДА після того, як окупанти влучили в неї ракетою.