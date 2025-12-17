Видео
Ким назвал приоритеты в борьбе с коррупцией в Украине

Ким назвал приоритеты в борьбе с коррупцией в Украине

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 14:01
Виталий Ким очертил приоритеты в борьбе с коррупцией
Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Фото: Ким/Facebook

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким назвал приоритеты в борьбе с коррупцией. Он отметил, что "программная" коррупция на самом высоком уровне в Украине должна быть ликвидирована.

Об этом Виталий Ким сказал в интервью "Радио NV".

Ким о борьбе с коррупцией в Украине

В ответ на вопрос журналиста, возможно ли вообще вычеркнуть коррупционную составляющую в расходах Виталий Ким ответил утвердительно.

"Вы знаете, возможно — в конкретной программе. Коррупция есть везде, с ней надо бороться. Но, знаете, есть коррупция такого уровня, которую обычные люди не видят. Когда, скажем, вписали в закон какую-то правку, или выписали так лицензионные условия, или что-то, что дает преференции крупному бизнесу там, и они вот получают сверхприбыли, да. Это одно дело. А другое коррупция, когда условно 100 долларов бабушка какая-то получила за помощь с какими-то бумажками", — сказал Ким.

При этом он подчеркнул, что в первом случае государству наносится значительно больший вред.

"Хочется вычеркнуть программную коррупцию, которая идет на самом высоком уровне. На региональном мы здесь с этим жестко боремся. Еще перед началом крупных проектов мы ставим все процессы на контроль, и сразу за этим запускаем аудит или проверку счетной палаты.

Я об этом предупреждаю всех чиновников и подрядчиков, что сразу после окончания работ по крупным проектам — у нас будет проверка. Не моя, а государственная — и по полной программе",  рассказал глава ОВА.

Он добавил, что таким образом в принципе с коррупцией бороться вполне возможно  было бы желание.

"Но я убежден, что бить по коррупции надо не громкими лозунгами, а системной работой. Брать какое-то направление, определенный проект и вычеркивать, выжигать оттуда коррупцию полностью. Это вполне возможно. А потом это будет примером для следующей отрасли", — резюмировал Виталий Ким.

Недавно Виталий Ким рассказал, какая сейчас ситуация в Николаевской области с бизнесом.

Ранее Ким ответил, будут ли восстанавливать здание ОГА после того, как оккупанты попали в него ракетой.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
