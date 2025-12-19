Відео
Ми створимо інвесторам всі умови задля відновлення України, — Кім

Ми створимо інвесторам всі умови задля відновлення України, — Кім

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 21:15
Кім заявив, що Україна створить інвесторам всі умови задля відновлення України
Віталій Кім. Фото: Кім/Facebook

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що кожен інвестор, який вкладе гроші в Україну — отримає необхідну підтримку. Це також стосується і перспективних інвестицій у південь України, який, у майбутньому може стати драйвером економічного розвитку країни.

Про це Кім повідомив в інтервʼю Global News Today на Al Arabiya English.

Читайте також:

Інвестиції у південь України

"Ми знаємо, що нам не вдасться повністю відновити країну без підтримки міжнародних партнерів, без інвестицій у реальний сектор економіки. Але нам потрібно створити умови, щоб уникнути корупції, уникнути бюрократії та проблем для інвесторів", — зауважив очільник Миколаївщини.

Він наголосив, що колективними зусиллями місцевої та центральної української влади можна забезпечити найкращі умови для інвесторів, для того, щоб відновити економіку України. Тому інвесторам, зокрема — з країн Перської затоки, варто уже зараз почати розвивати проекти в Україні. 

"Щоб отримати успішний бізнес, потрібно почати проектувати зараз, бо від початку проектування до запуску проектів знадобиться рік-півтора. Обіцяю повну підтримку всіх інвестицій, для всього бізнесу, який прийде в Україну. Я особисто зацікавлений в інвестиціях на півдні України та в Україні в цілому", — зазначив Віталій Кім.

Прибутки для інвесторів 

Начальник Миколаївської ОВА переконаний, що попри ризики, інвестиції в південь принесуть високі прибутки. Наприклад, для Миколаївщини це можуть бути такі напрямки розвитку, як: сільське господарство, логістика, експортні потужності та індустріальні парки.

"Південь України — це не лише регіон, який потребує відновлення. Ми вже відновили близько 44% усіх пошкоджених або зруйнованих будівель. Понад 800 компаній відновили тут свій бізнес. Головними проблемами лишаються військові ризики. Проте я думаю, що південь України може стати територією відновлення та одним із головних драйверів української економіки. У нас багато можливостей, і наша команда працює над створенням умов для інвесторів для відновлення, створення додаткової вартості та розвитку бізнесу. Ми створюємо величезний промисловий парк, найбільший в Україні, з найкращими умовами для інвесторів. І переговори вже розпочалися. Це ознака того, що майбутня пауза чи зупинка війни можливі", — констатував Віталій Кім.

Нагадаємо, що Кім розповів про очікування громадян України від мирних переговорів.

Раніше ми також інформували, що Кім назвав пріоритети у боротьбі з корупцією — це корупція на найвищому рівні в Україні.

Миколаїв Україна Миколаївська область Віталій Кім інвестиції
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
