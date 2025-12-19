Віталій Кім пояснив очікування українців від переговорів щодо миру

Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів про очікування громадян України від переговорів щодо закінчення війни. Крім того, він наголосив на важливості умов, на яких має бути досягнутий мир.

Про це Віталій Кім розповів в інтервʼю для Global News Today на Al Arabiya English.

Очікування українців від переговорів

Відповідаючи на запитання щодо просування мирних ініціатив, Кім зауважив, що, попри готовність продовжувати боротьбу, українське суспільство відчуває серйозну втому від затяжної війни.

"Я очікую, що ці переговори матимуть ефект і результат у майбутньому, найближчому майбутньому, тому що наш народ справді виснажений. Наші люди не здаються. Ми можемо продовжувати боротьбу, але ми виснажені. Це правда. Нам потрібно говорити про це. І саме тому більшість людей в Україні, на мою думку, очікують, що результати цих переговорів зупинять війну", — сказав він.

Крім того, очільник Миколаївської ОВА заявив, що будь-яка угода про припинення вогню повинна формуватися на принципах справедливості, оскільки Україна захищається від агресії.

"Я б хотів, щоб наші люди більше не гинули від рук загарбників, впевнений, що цей мир має бути справедливим, тому що ми захищаємося. Ми — не агресори, і ми захищаємо свою Батьківщину", — додав Кім.

