Главная Новости дня Ким объяснил, какие ожидания украинцев от переговоров по миру

Ким объяснил, какие ожидания украинцев от переговоров по миру

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 14:56
Виталий Ким объяснил ожидания украинцев от переговоров о мире
Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал об ожиданиях граждан Украины от переговоров об окончании войны. Кроме того, он отметил важность условий, на которых должен быть достигнут мир.

Об этом Виталий Ким рассказал в интервью для Global News Today на Al Arabiya English.

Ожидания украинцев от переговоров

Отвечая на вопрос о продвижении мирных инициатив, Ким отметил, что, несмотря на готовность продолжать борьбу, украинское общество испытывает серьезную усталость от затяжной войны.

"Я ожидаю, что эти переговоры будут иметь эффект и результат в будущем, ближайшем будущем, потому что наш народ действительно истощен. Наши люди не сдаются. Мы можем продолжать борьбу, но мы истощены. Это правда. Нам нужно говорить об этом. И именно поэтому большинство людей в Украине, по моему мнению, ожидают, что результаты этих переговоров остановят войну", — сказал он.

Кроме того, глава Николаевской ОВА заявил, что любое соглашение о прекращении огня должно формироваться на принципах справедливости, поскольку Украина защищается от агрессии.

"Я бы хотел, чтобы наши люди больше не погибали от рук захватчиков, уверен, что этот мир должен быть справедливым, потому что мы защищаемся. Мы — не агрессоры, и мы защищаем свою Родину", — добавил Ким.

Напомним, Виталий Ким очертил главные направления в противодействии коррупции. По его словам, схемы на высшем государственном уровне должны быть полностью уничтожены.

Ранее глава Николаевской ОВА отметил необходимость повысить зарплаты для работников образования и медицины в прифронтовых регионах.

война переговоры украинцы Украина Виталий Ким
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
