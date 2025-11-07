Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ким отметил важность поднять зарплаты в прифронтовых регионах

Ким отметил важность поднять зарплаты в прифронтовых регионах

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 12:48
обновлено: 13:07
Виталий Ким призвал поднять зарплаты медикам и учителям в прифронтовых регионах
Виталий Ким. Фото: кадр из видео

Руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что повышение зарплат для работников образования и медицины в прифронтовых регионах является критически необходимым. По его мнению, главной мотивацией для специалистов, работающих в сложных условиях, должна быть достойная оплата труда.

Об этом глава области заявил в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Ким о важности поднять зарплаты в прифронтовых регионах

Руководитель Николаевской ОГА напомнил, что в госбюджете на 2026 год уже предусмотрен рост заработных плат для учителей. В то же время, по словам Кима, этого недостаточно для того, чтобы удержать кадры в прифронтовых громадах.

"Это действительно большая проблема, потому что специалисты, особенно с детьми, они хотят переехать, а мотивации работать в сложных условиях нет. Я считаю, что основной мотивацией для людей должны быть деньги, кроме патриотизма. Мы должны платить больше тем, кто работает в более сложных условиях. То есть это системный вопрос, который правительство уже частично решило", — сказал Ким.

Сейчас, по словам руководителя ОВА, также остро стоит вопрос о повышении зарплат для медиков. Местные власти и правительство рассматривают несколько вариантов, которые смогли бы усилить мотивацию для врачей.

"Господин министр Ляшко делал отдельный пакет для Очакова для увеличения зарплат, и действительно приехали врачи. Другой способ мы делали с международными партнерами из Дании. Они строили в Доманевке домики. Врач привез еще одного врача, а он — полицейского. И они там живут, и больница начинает развиваться. Там был коэффициент 1,2, но больница с помощью своего перераспределения смогла повысить зарплаты врачам, чтобы они не уехали", — рассказал чиновник.

Ким также отметил, что сложная ситуация наблюдается среди энергетиков и работников газотранспортной сферы, которые из-за низких зарплат вынуждены переходить в другие отрасли.

"У всех должны быть большие зарплаты, потому что это трудно. Очень часто люди работают здесь, а их семья за границей или на западе, это дополнительные расходы. Это постоянная миграция. Например, у энергетиков или у транспортировщиков газа, у них самые низкие зарплаты. Поэтому они переходят на смежные специальности, где у них зарплата будет в 1,5 раза выше. И это решаться должно системно, в условиях когда у нас страшный дефицит бюджета в государстве и приоритет — защита. Это не региональные вопросы, они требуют изучения и анализа государственного", — отметил Ким.

Напомним, Виталий Ким рассказал о главных целях Ассоциации прифронтовых городов и громад.

А также мы сообщали, что Ассоциация прифронтовых городов и громад обратилась к правительству с призывом укрепить систему здравоохранения в зонах повышенной опасности.

зарплаты учителя медики Виталий Ким война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации