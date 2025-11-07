Виталий Ким призвал поднять зарплаты медикам и учителям в прифронтовых регионах

Виталий Ким. Фото: кадр из видео

Руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что повышение зарплат для работников образования и медицины в прифронтовых регионах является критически необходимым. По его мнению, главной мотивацией для специалистов, работающих в сложных условиях, должна быть достойная оплата труда.

Об этом глава области заявил в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Ким о важности поднять зарплаты в прифронтовых регионах

Руководитель Николаевской ОГА напомнил, что в госбюджете на 2026 год уже предусмотрен рост заработных плат для учителей. В то же время, по словам Кима, этого недостаточно для того, чтобы удержать кадры в прифронтовых громадах.

"Это действительно большая проблема, потому что специалисты, особенно с детьми, они хотят переехать, а мотивации работать в сложных условиях нет. Я считаю, что основной мотивацией для людей должны быть деньги, кроме патриотизма. Мы должны платить больше тем, кто работает в более сложных условиях. То есть это системный вопрос, который правительство уже частично решило", — сказал Ким.

Сейчас, по словам руководителя ОВА, также остро стоит вопрос о повышении зарплат для медиков. Местные власти и правительство рассматривают несколько вариантов, которые смогли бы усилить мотивацию для врачей.

"Господин министр Ляшко делал отдельный пакет для Очакова для увеличения зарплат, и действительно приехали врачи. Другой способ мы делали с международными партнерами из Дании. Они строили в Доманевке домики. Врач привез еще одного врача, а он — полицейского. И они там живут, и больница начинает развиваться. Там был коэффициент 1,2, но больница с помощью своего перераспределения смогла повысить зарплаты врачам, чтобы они не уехали", — рассказал чиновник.

Ким также отметил, что сложная ситуация наблюдается среди энергетиков и работников газотранспортной сферы, которые из-за низких зарплат вынуждены переходить в другие отрасли.

"У всех должны быть большие зарплаты, потому что это трудно. Очень часто люди работают здесь, а их семья за границей или на западе, это дополнительные расходы. Это постоянная миграция. Например, у энергетиков или у транспортировщиков газа, у них самые низкие зарплаты. Поэтому они переходят на смежные специальности, где у них зарплата будет в 1,5 раза выше. И это решаться должно системно, в условиях когда у нас страшный дефицит бюджета в государстве и приоритет — защита. Это не региональные вопросы, они требуют изучения и анализа государственного", — отметил Ким.

