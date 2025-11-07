Віталій Кім закликав підвищити зарплати медикам і вчителям у прифронтових регіонах

Віталій Кім. Фото: кадр з відео

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що підвищення зарплат для працівників освіти та медицини в прифронтових регіонах є критично необхідним. На його думку, головною мотивацією для фахівців, які працюють у складних умовах, має бути гідна оплата праці.

Про це очільник області заявив у інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Кім про важливість підвищити зарплати у прифронтових регіонах

Керівник Миколаївської ОВА нагадав, що у держбюджеті на 2026 рік уже передбачено зростання заробітних плат для вчителів. Водночас, за словами Кіма, цього недостатньо для того, щоб утримати кадри в прифронтових громадах.

"Це дійсно велика проблема, тому що фахівці, особливо з дітьми, вони хочуть переїхати, а мотивації працювати у складних умовах немає. Я вважаю, що основною мотивацією для людей мають бути гроші, окрім патріотизму. Ми маємо платити більше тим, хто працює в більш складних умовах. Тобто це системне питання, яке уряд вже частково вирішив", — сказав Кім.

Наразі, за словами керівника ОВА, також гостро постало питання щодо підвищення зарплат для медиків. Місцева влада та уряд розглядають декілька варіантів, які змогли б посилити мотивацію для лікарів.

"Пан міністр Ляшко робив окремий пакет для Очакова для збільшення зарплат, і дійсно приїхали лікарі. Інший спосіб ми робили з міжнародними партнерами з Данії. Вони будували у Доманівці будиночки. Лікар привіз ще одного лікаря, а він — поліцейського. І вони там живуть, і лікарня починає розвиватися. Там був коефіцієнт 1,2, але лікарня за допомогою свого перерозподілу змогла підвищити зарплати лікарям, щоб вони не поїхали", — розповів посадовець.

Кім також наголосив, що складна ситуація спостерігається серед енергетиків та працівників газотранспортної сфери, які через низькі зарплати змушені переходити в інші галузі.

"У всіх мають бути великі зарплати, тому що це важко. Дуже часто люди працюють тут, а їхня сім'я за кордоном чи на заході, це додаткові витрати. Це постійна міграція. Наприклад, в енергетиків або у транспортувальників газу, у них найнижчі зарплати. Тому вони переходять на суміжні спеціальності, де у них зарплата буде в 1,5 раза вище. І це вирішуватися має системно, в умовах, коли у нас страшенний дефіцит бюджету у державі, і пріоритет — захист. Це не регіональні питання, вони потребують вивчення й аналізу державного", — зауважив Кім.

