Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кім наголосив на потребі підняти зарплати у прифронтових регіонах

Кім наголосив на потребі підняти зарплати у прифронтових регіонах

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 12:48
Оновлено: 13:07
Віталій Кім закликав підвищити зарплати медикам і вчителям у прифронтових регіонах
Віталій Кім. Фото: кадр з відео

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що підвищення зарплат для працівників освіти та медицини в прифронтових регіонах є критично необхідним. На його думку, головною мотивацією для фахівців, які працюють у складних умовах, має бути гідна оплата праці.

Про це очільник області заявив у інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Кім про важливість підвищити зарплати у прифронтових регіонах

Керівник Миколаївської ОВА нагадав, що у держбюджеті на 2026 рік уже передбачено зростання заробітних плат для вчителів. Водночас, за словами Кіма, цього недостатньо для того, щоб утримати кадри в прифронтових громадах.

"Це дійсно велика проблема, тому що фахівці, особливо з дітьми, вони хочуть переїхати, а мотивації працювати у складних умовах немає. Я вважаю, що основною мотивацією для людей мають бути гроші, окрім патріотизму. Ми маємо платити більше тим, хто працює в більш складних умовах. Тобто це системне питання, яке уряд вже частково вирішив", — сказав Кім.

Наразі, за словами керівника ОВА, також гостро постало питання щодо підвищення зарплат для медиків. Місцева влада та уряд розглядають декілька варіантів, які змогли б посилити мотивацію для лікарів. 

"Пан міністр Ляшко робив окремий пакет для Очакова для збільшення зарплат, і дійсно приїхали лікарі. Інший спосіб ми робили з міжнародними партнерами з Данії. Вони будували у Доманівці будиночки. Лікар привіз ще одного лікаря, а він — поліцейського. І вони там живуть, і лікарня починає розвиватися. Там був коефіцієнт 1,2, але лікарня за допомогою свого перерозподілу змогла підвищити зарплати лікарям, щоб вони не поїхали", — розповів посадовець.

Кім також наголосив, що складна ситуація спостерігається серед енергетиків та працівників газотранспортної сфери, які через низькі зарплати змушені переходити в інші галузі.

"У всіх мають бути великі зарплати, тому що це важко. Дуже часто люди працюють тут, а їхня сім'я за кордоном чи на заході, це додаткові витрати. Це постійна міграція. Наприклад, в енергетиків або у транспортувальників газу, у них найнижчі зарплати. Тому вони переходять на суміжні спеціальності, де у них зарплата буде в 1,5 раза вище. І це вирішуватися має системно, в умовах, коли у нас страшенний дефіцит бюджету у державі, і пріоритет — захист. Це не регіональні питання, вони потребують вивчення й аналізу державного", — зауважив Кім.

Нагадаємо, Віталій Кім розповів про головні цілі Асоціації прифронтових міст і громад.

А також ми повідомляли, що Асоціація прифронтових міст і громад звернулася до уряду із закликом зміцнити систему охорони здоров'я у зонах підвищеної небезпеки.

зарплати вчителі медики Віталій Кім війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації