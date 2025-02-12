В Белом доме сделали заявление относительно возможной встречи Трампа с Путиным

Российский диктатор Владимир Путин и Президент США Дональд Трамп. Фото архивное: росСМИ

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора договорились о взаимных визитах. В Белом доме сделали заявление.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в среду, 12 февраля.

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Встреча Трампа и Путина

У пресс-секретаря Белого дома спросили, возможны ли встречи Трампа с Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Сегодня мне нечего вам сказать по этому поводу", — отметила Ливитт.

Кроме того, журналисты спросили, ставил ли Трамп условия российскому диктатору для встречи.

"Насколько мне известно, нет. Это не означает, что их не существует, но я только что разговаривала с президентом и нашей командой по национальной безопасности. Мне не сообщили о каких-либо условиях, но если они существуют, я буду рада их предоставить", — ответила она.

Страна для встречи

В то же время журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что встреча Трампа и Путина может состояться в Саудовской Аравии.

NEWS: Трамп и Путин встретятся, скорее всего встретятся в Саудовской Аравии в 1-й раз, он рассказывает нам в Oval. pic.twitter.com/PD1T2MNdtq - Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 12 февраля 2025 года

"Трамп и Путин встретятся, вероятно, впервые в Саудовской Аравии, сообщил он нам в Овальном кабинете", — сказала она.

Напомним, 12 февраля Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику и прочее.

Впоследствии Путин пригласил Трампа посетить Москву. В МИД РФ отметили, что лидер США и диктатор России согласились на личную встречу.