У Білому домі зробили заяву щодо можливої зустрічі Трампа з Путіним

Російський диктатор Володимир Путін та Президент США Дональд Трамп. Фото архівне: росЗМІ

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови домовилися про взаємні візити. У Білому домі зробили заяву.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт у середу, 12 лютого.

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Зустріч Трампа та Путіна

У прессекретарки Білого дому запитали, чи можливі зустрічі Трампа з Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським.

"Сьогодні мені нічого вам сказати з цього приводу", — зазначила Лівітт.

Крім того, журналісти запитали, чи ставив Трамп умови російському диктатору для зустрічі.

"Наскільки мені відомо, ні. Це не означає, що їх не існує, але я щойно розмовляла з президентом і нашою командою з національної безпеки. Мені не повідомили про будь-які умови, але, якщо вони існують, я буду рада їх надати", — відповіла вона.

Країна для зустрічі

Водночас журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс заявила, що зустріч Трампа і Путіна може відбутися в Саудівській Аравії.

NEWS: Trump and Putin will meet, likely meet in Saudi Arabia the 1st time, he tells us in Oval. pic.twitter.com/PD1T2MNdtq — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) February 12, 2025

"Трамп і Путін зустрінуться, ймовірно, вперше у Саудівській Аравії, повідомив він нам в Овальному кабінеті", — сказала вона.

Нагадаємо, 12 лютого Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони обговорили Україну, Близький Схід, енергетику та інше.

Згодом Путін запросив Трампа відвідати Москву. У МЗС РФ зазначили, що лідер США та диктатор Росії погодилися на особисту зустріч.