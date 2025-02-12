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Можлива зустріч Трампа з Путіним — у Білому домі висловилися

12 лютого 2025 23:50
Аркадій Пастула - Редактор
У Білому домі зробили заяву щодо можливої зустрічі Трампа з Путіним
Російський диктатор Володимир Путін та Президент США Дональд Трамп. Фото архівне: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови домовилися про взаємні візити. У Білому домі зробили заяву.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт у середу, 12 лютого.

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У прессекретарки Білого дому запитали, чи можливі зустрічі Трампа з Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським.

"Сьогодні мені нічого вам сказати з цього приводу", — зазначила Лівітт.

Крім того, журналісти запитали, чи ставив Трамп умови російському диктатору для зустрічі. 

"Наскільки мені відомо, ні. Це не означає, що їх не існує, але я щойно розмовляла з президентом і нашою командою з національної безпеки. Мені не повідомили про будь-які умови, але, якщо вони існують, я буду рада їх надати", — відповіла вона.

Країна для зустрічі

Водночас журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс заявила, що зустріч Трампа і Путіна може відбутися в Саудівській Аравії.

"Трамп і Путін зустрінуться, ймовірно, вперше у Саудівській Аравії, повідомив він нам в Овальному кабінеті", — сказала вона.

Нагадаємо, 12 лютого Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони обговорили Україну, Близький Схід, енергетику та інше.

Згодом Путін запросив Трампа відвідати Москву. У МЗС РФ зазначили, що лідер США та диктатор Росії погодилися на особисту зустріч.

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