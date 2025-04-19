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МОУ отреагировало на заявления о готовности принять план США

19 апреля 2025 19:32
Аркадий Пастула - Редактор
Минобороны Украины опровергло поддержку мирного плана США
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Аркадий Пастула - Редактор

В Министерстве обороны Украины опровергли информацию о якобы готовности на 90% принять мирное предложение Соединенных Штатов Америки. Его представили в Париже 17 апреля.

Об этом сообщает Sky News в субботу, 19 апреля.

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Мирный план США

Недавно New York Post со ссылкой на источник из администрации лидера США сообщило, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о поддержке плана, который представил госсекретарь Штатов Марко Рубио в Париже.

Ведомство в комментарии Sky News подчеркнуло, что не принимает никаких политических решений, поэтому не могло делать оценок в процентах.

"У нас есть несколько принципиальных позиций: мы поддержали предложение США о полном прекращении огня еще 11 марта, тогда как Россия не поддержала предложение США о прекращении огня и продолжает ежедневные удары по украинским городам и инфраструктуре", — говорится в заявлении.

В Минобороны Украины отметили, что непонятно, как кто-то может обсуждать или измерять в "процентах" прогресс любого диалога.

"Наш ключевой вопрос заключается в том, как обеспечить работу предложения о прекращении огня и надежный мониторинг. Мы продолжаем конструктивный диалог с нашими американскими партнерами и полностью привержены прекращению этой войны", — добавили в ведомстве.

Напомним, New York Post писало, что Украина на 90% поддерживает мирные предложения лидера США Дональда Трампа.

Кроме того, Bloomberg отмечало, что Штаты готовы согласиться на признание временно оккупированного Крыма российским.

США война Минобороны Украина Париж Рустем Умеров
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