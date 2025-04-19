Минобороны Украины опровергло поддержку мирного плана США

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Министерстве обороны Украины опровергли информацию о якобы готовности на 90% принять мирное предложение Соединенных Штатов Америки. Его представили в Париже 17 апреля.

Об этом сообщает Sky News в субботу, 19 апреля.

Реклама

Читайте также:

Мирный план США

Недавно New York Post со ссылкой на источник из администрации лидера США сообщило, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о поддержке плана, который представил госсекретарь Штатов Марко Рубио в Париже.

Ведомство в комментарии Sky News подчеркнуло, что не принимает никаких политических решений, поэтому не могло делать оценок в процентах.

"У нас есть несколько принципиальных позиций: мы поддержали предложение США о полном прекращении огня еще 11 марта, тогда как Россия не поддержала предложение США о прекращении огня и продолжает ежедневные удары по украинским городам и инфраструктуре", — говорится в заявлении.

В Минобороны Украины отметили, что непонятно, как кто-то может обсуждать или измерять в "процентах" прогресс любого диалога.

"Наш ключевой вопрос заключается в том, как обеспечить работу предложения о прекращении огня и надежный мониторинг. Мы продолжаем конструктивный диалог с нашими американскими партнерами и полностью привержены прекращению этой войны", — добавили в ведомстве.

Напомним, New York Post писало, что Украина на 90% поддерживает мирные предложения лидера США Дональда Трампа.

Кроме того, Bloomberg отмечало, что Штаты готовы согласиться на признание временно оккупированного Крыма российским.