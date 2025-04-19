США готові визнати Крим територією Росії

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Сполучені Штати готові визнати російський контроль над Кримом. Питання розглядається в рамках ширшої мирної угоди між Москвою і Києвом.

Про це повідомляє Bloomberg.

Реклама

Читайте також:

Визнання Криму російським

Потенційна поступка є останнім сигналом того, що президент США Дональд Трамп прагне закріпити угоду про припинення вогню. Це прозвучало після того, як очільник Білого дому та держсекретар США Марко Рубіо заявили в п'ятницю, що адміністрація готова відмовитися від своїх зусиль з посередництва у встановленні миру, якщо прогрес не буде досягнутий швидко.

Такий крок загрожує підірвати міжнародні закони та договори, що забороняють захоплення територій із застосуванням сили. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не збирається поступатися територіями Москві.

Bloomberg пише, що це було б благом для російського диктатора Володимира Путіна, який давно домагається міжнародного суверенітету в Криму. Але поки що глава Кремля відмовляється прийняти пропозицію Трампа про широку мирну угоду.

За словами джерел, остаточне рішення з цього питання ще не ухвалено. У Білому домі та Держдепартаменті не відповіли на запит про коментар. Крім того, чиновник США, знайомий із переговорами, на запитання про можливість визнання Криму російським відмовився коментувати деталі переговорів.

Нагадаємо, вчора Bloomberg писало, що США представили союзникам з Європи пропозицію щодо зупинення війни в Україні. Зокрема, йшлося про замороження бойових дій і про те, щоб віддати тимчасово окуповані території Росії.

Також ми писали, що США не братимуть участі в жодних економічних домовленостях із РФ, поки Кремль не погодиться на припинення вогню в Україні.