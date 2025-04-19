США готовы признать Крым территорией России

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Соединенные Штаты готовы признать российский контроль над Крымом. Вопрос рассматривается в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Признание Крыма российским

Потенциальная уступка является последним сигналом того, что президент США Дональд Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня. Это прозвучало после того, как глава Белого дома и госсекретарь США Марко Рубио заявили в пятницу, что администрация готова отказаться от своих усилий по посредничеству в установлении мира, если прогресс не будет достигнут быстро.

Такой шаг угрожает подорвать международные законы и договоры, запрещающие захват территорий с применением силы. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не собирается уступать территории Москве.

Bloomberg пишет, что это было бы благом для российского диктатора Владимира Путина, который давно добивается международного суверенитета в Крыму. Но пока что глава Кремля отказывается принять предложение Трампа о широком мирном соглашении.

По словам источников, окончательное решение по этому вопросу еще не принято. В Белом доме и Госдепартаменте не ответили на запрос о комментарии. Кроме того, чиновник США, знакомый с переговорами, на вопрос о возможности признания Крыма российским отказался комментировать детали переговоров.

Напомним, вчера Bloomberg писало, что США представили союзникам из Европы предложение по остановке войны в Украине. В частности, речь шла о заморозке боевых действий и про то, чтобы отдать временно оккупированных территории России.

Также мы писали, что США не будут участвовать ни в каких экономических договоренностях с РФ, пока Кремль не согласится на прекращение огня в Украине.