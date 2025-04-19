Міноборони України спростувало підтримку мирного плану США

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Міністерстві оборони України спростували інформацію про нібито готовність на 90% прийняти мирну пропозицію Сполучених Штатів Америки. Її представили у Парижі 17 квітня.

Про це повідомляє Sky News у суботу, 19 квітня.

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Мирний план США

Нещодавно New York Post з посиланням на джерело з адміністрації лідера США повідомило, що глава Міноборони України Рустем Умєров заявив про підтримку плану, який презентував держсекретар Штатів Марко Рубіо в Парижі.

Відомство у коментарі Sky News наголосило, що не приймає жодних політичних рішень, тому не могло робити оцінок у відсотках.

"У нас є кілька принципових позицій: ми підтримали пропозицію США про повне припинення вогню ще 11 березня, тоді як Росія не підтримала пропозицію США про припинення вогню і продовжує щоденні удари по українських містах та інфраструктурі", — йдеться у заяві.

У Міноборони України наголосили, що незрозуміло, як хтось може обговорювати або вимірювати в "відсотках" прогрес будь-якого діалогу.

"Наше ключове питання полягає в тому, як забезпечити роботу пропозиції про припинення вогню та надійний моніторинг. Ми продовжуємо конструктивний діалог з нашими американськими партнерами та повністю віддані припиненню цієї війни", — додали у відомстві.

Нагадаємо, New York Post писало, що Україна на 90% підтримує мирні пропозиції лідера США Дональда Трампа.

Крім того, Bloomberg зазначало, що Штати готові погодитися на визнання тимчасово окупованого Криму російським.