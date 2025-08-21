Путин требует от Украины отказа от Донбасса и НАТО

Украинские артиллеристы. Фото: Shutterstock

Президент России Владимир Путин выдвинул Украине новые условия мира, среди которых — отказ от Донбасса, НАТО и размещения западных войск. Его требования прозвучали во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже, однако Киев называет их неприемлемыми.

Об этом сообщает Reuters.

Условия Кремля и реакция Украины

По данным трех источников, знакомых с позицией Кремля, Путин на переговорах в США настаивал на том, чтобы Украина вывела войска из частей Донбасса, остающихся под ее контролем. В обмен Москва готова остановить продвижение на Запорожье и Херсонщине и даже отказаться от небольших территорий в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. При этом Кремль сохраняет требование нейтралитета Украины и юридического отказа от вступления в НАТО.

Украина отвергла эти условия как фактическую капитуляцию. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Донбасс выполняет роль оборонительной крепости и отступление из региона означало бы угрозу существованию страны. Киев подчеркивает, что стратегическая цель вступления в НАТО закреплена в конституции и не подлежит торгу.

"Если мы говорим просто о выводе войск с востока, мы не можем этого сделать. Это вопрос выживания нашей страны", — сказал Зеленский.

Скептически к инициативам Кремля отнеслись и союзники Украины. Лидеры Великобритании, Франции и Германии заявили, что не видят в действиях Путина настоящей готовности завершить войну. Белый дом и НАТО пока воздерживаются от комментариев.

Трамп в свою очередь заявил, что стремится остановить "кровавую баню" и войти в историю как президент-миротворец. Он сообщил, что работает над организацией встречи Путина и Зеленского, после которой планируется трехсторонний саммит с участием США. По мнению источников Reuters, это может стать самой реальной возможностью для начала диалога с 2022 года.

"Я считаю, что Владимир Путин хочет, чтобы это закончилось. Я уверен, что мы решим этот вопрос", — заявил Дональд Трамп.

Однако в Москве продолжают ставить под сомнение легитимность Зеленского, учитывая перенесенные из-за войны выборы. Российский МИД настаивает, что перед личной встречей лидеров нужно решить ряд юридических вопросов. Киев же подчеркивает, что президент остается легитимным до завершения войны и проведения новых выборов.

Напомним, что Зеленский отметил: Украина не рассматривает Китай как потенциального гаранта безопасности после завершения войны.

Ранее мы также информировали, что пока окончательно не определено место будущих переговоров между Зеленским и Путиным. Одной из возможных площадок называют Будапешт.