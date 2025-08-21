Путін вимагає від України відмови від Донбасу та НАТО

Українські артилеристи. Фото: Shutterstock

Російський диктатор Володимир Путін висунув Україні нові умови миру, серед яких — відмова від Донбасу, НАТО та розміщення західних військ. Його вимоги пролунали під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на саміті в Анкориджі, проте Київ називає їх неприйнятними.

Умови Кремля та реакція України

За даними джерел Reuters, знайомих із позицією Кремля, Путін на переговорах у США наполягав на тому, щоб Україна вивела війська з частин Донбасу, що залишаються під її контролем. В обмін Москва готова зупинити просування на Запоріжжі та Херсонщині й навіть відмовитися від невеликих територій у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях. При цьому Кремль зберігає вимогу нейтралітету України та юридичної відмови від вступу до НАТО.

Україна відкинула ці умови як фактичну капітуляцію. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Донбас виконує роль оборонної фортеці й відступ із регіону означав би загрозу існуванню країни. Київ підкреслює, що стратегічна мета вступу до НАТО закріплена в конституції і не підлягає торгу.

"Якщо ми говоримо просто про виведення військ зі сходу, ми не можемо цього зробити. Це питання виживання нашої країни", — сказав Зеленський.

Скептично до ініціатив Кремля поставилися й союзники України. Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини заявили, що не бачать у діях Путіна справжньої готовності завершити війну. Білий дім і НАТО поки що утримуються від коментарів.

Трамп зі свого боку заявив, що прагне зупинити "криваву баню" та увійти в історію як президент-миротворець. Він повідомив, що працює над організацією зустрічі Путіна та Зеленського, після якої планується тристоронній саміт за участі США. На думку джерел Reuters, це може стати найреальнішою нагодою для початку діалогу з 2022 року.

"Я вважаю, що Володимир Путін хоче, щоб це закінчилося. Я впевнений, що ми вирішимо це питання", — заявив Дональд Трамп.

Однак у Москві продовжують ставити під сумнів легітимність Зеленського, зважаючи на перенесені через війну вибори. Російський МЗС наполягає, що перед особистою зустріччю лідерів потрібно вирішити низку юридичних питань. Київ же підкреслює, що президент залишається легітимним до завершення війни та проведення нових виборів.

Нагадаємо, що Зеленський наголосив: Україна не розглядає Китай як потенційного гаранта безпеки після завершення війни.

Раніше ми також інформували, що наразі остаточно не визначене місце майбутніх переговорів між Зеленським та Путіним. Одним із можливих майданчиків називають Будапешт.