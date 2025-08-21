Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Москва готова до компромісу, але з жорсткими вимогами — Reuters

Москва готова до компромісу, але з жорсткими вимогами — Reuters

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 19:42
Путін вимагає від України відмови від Донбасу та НАТО
Українські артилеристи. Фото: Shutterstock

Російський диктатор Володимир Путін висунув Україні нові умови миру, серед яких — відмова від Донбасу, НАТО та розміщення західних військ. Його вимоги пролунали під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на саміті в Анкориджі, проте Київ називає їх неприйнятними.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама
Читайте також:

Умови Кремля та реакція України

За даними джерел Reuters, знайомих із позицією Кремля, Путін на переговорах у США наполягав на тому, щоб Україна вивела війська з частин Донбасу, що залишаються під її контролем. В обмін Москва готова зупинити просування на Запоріжжі та Херсонщині й навіть відмовитися від невеликих територій у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях. При цьому Кремль зберігає вимогу нейтралітету України та юридичної відмови від вступу до НАТО.

Україна відкинула ці умови як фактичну капітуляцію. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Донбас виконує роль оборонної фортеці й відступ із регіону означав би загрозу існуванню країни. Київ підкреслює, що стратегічна мета вступу до НАТО закріплена в конституції і не підлягає торгу.

"Якщо ми говоримо просто про виведення військ зі сходу, ми не можемо цього зробити. Це питання виживання нашої країни", — сказав Зеленський.

Скептично до ініціатив Кремля поставилися й союзники України. Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини заявили, що не бачать у діях Путіна справжньої готовності завершити війну. Білий дім і НАТО поки що утримуються від коментарів.

Трамп зі свого боку заявив, що прагне зупинити "криваву баню" та увійти в історію як президент-миротворець. Він повідомив, що працює над організацією зустрічі Путіна та Зеленського, після якої планується тристоронній саміт за участі США. На думку джерел Reuters, це може стати найреальнішою нагодою для початку діалогу з 2022 року.

"Я вважаю, що Володимир Путін хоче, щоб це закінчилося. Я впевнений, що ми вирішимо це питання", — заявив Дональд Трамп.

Однак у Москві продовжують ставити під сумнів легітимність Зеленського, зважаючи на перенесені через війну вибори. Російський МЗС наполягає, що перед особистою зустріччю лідерів потрібно вирішити низку юридичних питань. Київ же підкреслює, що президент залишається легітимним до завершення війни та проведення нових виборів.

Нагадаємо, що Зеленський наголосив: Україна не розглядає Китай як потенційного гаранта безпеки після завершення війни. 

Раніше ми також інформували, що наразі остаточно не визначене місце майбутніх переговорів між Зеленським та  Путіним. Одним із можливих майданчиків називають Будапешт.

Володимир Зеленський володимир путін Україна війна в Україні Росія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації