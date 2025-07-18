В Украине отменили приказ МОН по дистанционному обучению

Дети в школе. Иллюстративное фото: РБК-Украина

Министерство образования и науки Украины отменило приказ №1112, который касается дистанционного обучения в школах. А из приказа №1115 изъяли отдельные нормы по минимальной наполняемости дистанционных классов и обучения детей ВПЛ.

Об этом сообщила пресс-служба МОН в пятницу, 18 июля.

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В министерстве пояснили, что изменения относительно дистанционного обучения внесены по требованию народных депутатов и прифронтовых общин.

В то же время сохраняется ряд положений из этих приказов, которые важны для общин и безопасности детей. После консультаций с профильным комитетом Верховной Рады и депутатами эти нормы будут официально закреплены в отдельном нормативном документе и утверждены по официальным процедурам.

Что изменится

Требования к наполнению дистанционных классов будут такие же, как и для очных и смешанных — класс можно открывать при наличии не менее пяти учеников.

Также школы могут открывать классы дистанционного обучения независимо от наличия полной линейки параллелей.

Кроме того, дети ВПЛ могут продолжать дистанционное обучение в своих школах независимо от места пребывания.

"Важно: эти решения не повлияют на приостановление деятельности дистанционных школ", — отметили в МОН.

Что останется, как было

Продолжит действовать норма о том, что очная и смешанная формы обучения могут быть только при наличии укрытия в учебном заведении или не дальше 500 метров от него.

Учебные заведения, которые работают на ВОТ, могут продолжать функционировать даже в случае невозможности открытия ни одного класса. Там учителя обучают детей по педагогическому патронажу, а каждый ребенок получает индивидуальный подход с учетом безопасности.

В то же время детям, которые находятся за рубежом, продолжат предоставлять возможность обучения по полной программе в дистанционных классах, а также по сокращенной.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что в Украине не отменят дистанционное обучение, поскольку безопасность детей — ключевой приоритет.

Кроме того, МОН утвердило обновленный перечень средств обучения на предмете "Защита Украины" — детей будут учить управлять FPV-дронами.