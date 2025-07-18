В Україні скасували наказ МОН щодо дистанційного навчання

Діти в школі. Ілюстративне фото: РБК-Україна

Міністерство освіти та науки України скасувало наказ №1112, який стосується дистанційного навчання у школах. А з наказу №1115 вилучили окремі норми щодо мінімальної наповнюваності дистанційних класів та навчання дітей ВПО.

Про це повідомила пресслужба МОН у п'ятницю, 18 липня.

Реклама

Читайте також:

Дистанційне навчання в Україні

У міністерстві пояснили, що зміни стосовно дистанційного навчання внесено на вимогу народних депутатів та прифронтових громад.

Водночас зберігається низка положень із цих наказів, які важливі для громад та безпеки дітей. Після консультацій із профільним комітетом Верховної Ради та депутатами ці норми будуть офіційно закріплено в окремому нормативному документі та затверджено за офіційними процедурами.

Що зміниться

Вимоги до наповнення дистанційних класів будуть такі ж, як і для очних та змішаних — клас можна відкривати за наявності щонайменше п'яти учнів.

Також школи можуть відкривати класи дистанційного навчання незалежно від наявності повної лінійки паралелей.

Крім того, діти ВПО можуть продовжувати дистанційне навчання у своїх школах незалежно від місця перебування.

"Важливо: ці рішення не вплинуть на призупинення діяльності дистанційних шкіл", — наголосили в МОН.

Що залишиться, як було

Продовжить діяти норма про те, що очна та змішана форми навчання можуть бути лише за наявності укриття в закладі освіти або не далі 500 метрів від нього.

Заклади освіти, які працюють на ТОТ, можуть продовжувати функціонувати навіть у разі неможливості відкриття жодного класу. Там вчителі навчають дітей за педагогічним патронажем, а кожна дитина отримує індивідуальний підхід з урахуванням безпеки.

Водночас дітям, які перебувають за кордоном, продовжать надавати можливість навчання за повною програмою в дистанційних класах, а також за скороченою.

Раніше голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що в Україні не скасують дистанційне навчання, оскільки безпека дітей — ключовий пріоритет.

Крім того, МОН затвердило оновлений перелік засобів навчання на предметі "Захист України" — дітей вчитимуть керування FPV-дронами.