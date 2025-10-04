Неизвестные дроны над ЕС - в Мюнхене закрывали аэропорт 3 октября

Аэропорт Мюнхена. Фото: onw-images

Аэропорт Мюнхена второй раз за сутки приостановил работу из-за неизвестных беспилотников. Федеральная полиция подтвердила два случая пролета дронов в течение ночи.

Об этом сообщает BILD в субботу, 4 октября.

Где заметили дроны

По состоянию на утро авиасообщение еще задерживается. Пассажиров просят перед приездом проверить на сайте аэропорта актуальный статус своего рейса.

Отмечается, что в пятницу полицейские патрули заметили два дрона возле взлетно-посадочных полос. Из соображений безопасности служба управления воздушным движением в 21:28 прекратила авиаперевозки.

Во время наблюдения беспилотники сразу развернулись и исчезли, поэтому их не смогли идентифицировать.

Напомним, неизвестные дроны были замечены в Германии и вечером 2 октября. Тогда Мюнхен тоже закрывал свой аэропорт.

Также мы писали, почему страны НАТО не сбивают неизвестные дроны.