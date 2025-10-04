Відео
Головна Новини дня Мюнхен вдруге за добу закривав аеропорт через дрони — що відомо

Мюнхен вдруге за добу закривав аеропорт через дрони — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 08:31
Невідомі дрони над ЄС — у Мюнхені закривали аеропорт 3 жовтня
Аеропорт Мюнхена. Фото: onw-images

Аеропорт Мюнхена вдруге за добу призупинив роботу через невідомі безпілотники. Федеральна поліція підтвердила два випадки прольоту дронів протягом ночі.

Про це повідомляє BILD у суботу, 4 жовтня. 

Читайте також:

Де помітили дрони

Станом на ранок авіасполучення ще затримується. Пасажирів просять перед приїздом перевірити на сайті аеропорту актуальний статус свого рейсу. 

Зазначається, що у п'ятницю поліцейські патрулі помітили два дрони біля злітно-посадкових смуг. З міркувань безпеки служба управління повітряним рухом о 21:28 припинила авіаперевезення. 

Під час спостереження безпілотники одразу розвернулися та зникли, тому їх не змогли ідентифікувати. 

Нагадаємо, невідомі дрони було помічено у Німеччині і ввечері 2 жовтня. Тоді Мюнхен теж закривав свій аеропорт

Також ми писали, чому країни НАТО не збивають невідомі дрони.

