Невідомі дрони над ЄС — у Мюнхені закривали аеропорт 3 жовтня

Мюнхен вдруге за добу закривав аеропорт через дрони — що відомо
Аеропорт Мюнхена вдруге за добу призупинив роботу через невідомі безпілотники. Федеральна поліція підтвердила два випадки прольоту дронів протягом ночі.
Про це повідомляє BILD у суботу, 4 жовтня.
Де помітили дрони
Станом на ранок авіасполучення ще затримується. Пасажирів просять перед приїздом перевірити на сайті аеропорту актуальний статус свого рейсу.
Зазначається, що у п'ятницю поліцейські патрулі помітили два дрони біля злітно-посадкових смуг. З міркувань безпеки служба управління повітряним рухом о 21:28 припинила авіаперевезення.
Під час спостереження безпілотники одразу розвернулися та зникли, тому їх не змогли ідентифікувати.
Нагадаємо, невідомі дрони було помічено у Німеччині і ввечері 2 жовтня. Тоді Мюнхен теж закривав свій аеропорт.
