Похороны Папы Римского Франциска - как, где и когда пройдет церемония

Верующие готовятся попрощаться с Папой Римским. Фото: REUTERS/Susana Vera

Рим и Ватикан готовятся к похоронам Папы Римского Франциска. Прощание с понтификом состоится в субботу, 26 апреля. Уже известно, что оно будет кардинально отличаться от прошлых подобных церемоний.

Папа Франциск при жизни и своем понтификате отличался скромностью и простотой. Эти его качества стали основой его пожеланий относительно будущих похорон.

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Папа Франциск. Фото:

Где похоронят Папу Римского

Впервые за столетие Папу Римского похоронят не в базилике Святого Петра, которая находится в Ватикане. Последний раз такое событие произошло в 1903 году, когда был похоронен Папа Лев XIII.

Папа Франциск завещал, чтобы его похоронили в базилике Санта Мария Маджоре, которая находится в Риме. Она была его любимым местом, Франциск посещал эту церковь более 100 раз, в том числе для молитвы перед зарубежными визитами.

Санта Мария Маджоре. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Важные факты о Санта Мария Маджоре

В этой церкви похоронены еще семь пап, то есть Франциск не будет первым.

Базилика расположена на вершине одного из семи холмов Рима, и является одной из четырех папских базилик.

Первоначальное здание храма не сохранилось, а эта базилика, какой мы видим ее сегодня, была возведена в 440 году. С годами она переживала множество реноваций.

Колокольня базилики была построена в 1377 году. Она является самой высокой в Риме.

Как будут хоронить Папу Римского

Папа Франциск завещал упростить процедуру захоронения.

В частности, он отказался от традиционной церемонии, которая включает три вложенных гроба и публичное прощание на катафалке.

Могила будет скромной и без украшений. На гробу будет единственная надпись — Franciscus. Все расходы на погребение будут покрываться за счет средств, предоставленных благотворителем для этой цели.

Как уточняет Vatican News, гроб Папы Франциска был изготовлен из материалов из итальянского региона Лигурия. Как сам понтифик объяснил — это "земля его дедушек и бабушек".

Гроб будет расположен возле алтаря Святого Франциска.

Место захоронения Папы Римского. Фото: Vatican News

Санта Мария Маджоре и Украина

В ноябре 2021 года в Санта Мария Маджоре состоялось открытие и освящение памятной доски на украинском языке святым Кириллу и Мефодию, создателям славянской письменности.

Символ благодарности украинского народа освятили патриарх УГКЦ Святослав и кардинал Станислав Рылько, настоятель базилики, пишет Департамент информации УГКЦ.

Надпись на украинском языке в базилике. Фото: Новости.LIVE

Напомним, уже известно, кто прибудет на похороны Папы Римского, которые пройдут в эту субботу, 26 апреля, в Риме.

Эксперт оценил, может ли украинец стать новым Папой на предстоящем конклаве, который состоится в конце апреля — начале мая.