Похорон Папи Римського Франциска — як, де та коли пройде церемонія

Віряни готуються попрощатись з Папою Римським. Фото: REUTERS/Susana Vera

Рим та Ватикан готуються до похорону Папи Римського Франциска. Прощання з понтифіком відбудеться у суботу, 26 квітня. Вже відомо, що воно кардинально відрізнятиметься від минулих подібних церемоній.

Папа Франциск за життя та свого понтифікату відрізнявся скромністю та простотою. Ці його якості стали основою його побажань щодо майбутнього похорону.

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Папа Франциск. Фото:

Де поховають Папу Римського

Вперше за століття Папу Римського поховають не в базиліці Святого Петра, яка знаходиться в Ватикані. Востаннє така подія відбулась у 1903 році, коли був похований Папа Лев XIII.

Папа Франциск заповів, щоб його поховали у базиліці Санта Марія Маджоре, яка знаходиться у Римі. Вона була його улюбленим місцем, Франциск навідував цю церкву понад 100 разів, у тому числі для молитви перед закордонними візитами.

Санта Марія Маджоре. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Важливі факти про Санта Марія Маджоре

У цій церкві поховано ще сім пап, тобто Франциск не буде першим.

Базиліка розташована на вершині одного із семи пагорбів Риму, і є однією з чотирьох папських базилік.

Первісна будівля храму не збереглася, а ця базиліка, якою ми бачимо її сьогодні, була зведена у 440 році. З роками вона переживала безліч реновацій.

Дзвіниця базиліки була збудована у 1377 році. Вона є найвищою в Римі.

Як ховатимуть Папу Римського

Папа Франциск заповів спростити процедуру поховання.

Зокрема, він відмовився від традиційної церемонії, яка включає три вкладені труни і публічне прощання на катафалку.

Могила буде скромною та без прикрас. На труні буде єдиний напис — Franciscus. Всі витрати на поховання покриватимуться коштом, наданим благодійником для цієї мети.

Як уточнює Vatican News, труна Папи Франциска була виготовлена з матеріалів з італійського регіону Лігурія. Як сам понтифік пояснив — це "земля його дідусів та бабусь".

Труна буде розташована біля вівтаря Святого Франциска.

Місце поховання Папи Римського. Фото: Vatican News

Санта Марія Маджоре та Україна

У листопаді 2021 року в Санта Марія Маджоре відбулося відкриття та освячення пам’ятної дошки українською мовою святим Кирилу та Методію, творцям слов’янської писемності.

Символ вдячності українського народу освятили патріарх УГКЦ Святослав та кардинал Станіслав Рилько, настоятель базиліки, пише Департамент інформації УГКЦ.

Напис українською в базилиці. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, вже відомо, хто прибуде на похорон Папи Римського, який пройде цієї суботи, 26 квітня, у Римі.

Експерт оцінив, чи може українець стати новим Папою на майбутньому конклаві, який відбудеться наприкінці квітня — на початку травня.