Отношения Украины и Британии — в МИД сделали заявление

Мост между США и Европой — Тихий об отношениях с Британией
Президент США Дональд Трамп 17 сентября прибыл с визитом в Великобританию, где будет обсуждаться поддержка Украины. Англия является "важным мостиком" между Европой и Америкой, который укрепляет трансатлантическое единство.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга 17 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE.
Отношения Украины и Великобритании
Тихий ожидает, что визит Трампа в Британию будет организован на "высоком уровне" и будут соответствующие результаты для Украины, ведь это наши два чрезвычайно важных партнера и союзника. По его словам, во время контактов будут затрагиваться темы поддержки Украины, остановки российской войны, достижения мира, укрепления общей европейской безопасности и, в частности, укрепления Украины.
"Мы проводим активные контакты с обеими странами на всех уровнях. На прошлой неделе у нас была с первым визитом новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер. В ее сигналах была твердая готовность поддерживать Украину, увеличивать эту поддержку и вообще очень искреннее отношение к нашему партнерству между Украиной и Соединенным Королевством", — сказал спикер МИД.
По его словам, в последнее время Великобритания выполняет важную роль мостика между Европой и Соединенными Штатами, который укрепляет трансатлантическое единство.
Георгий Тихий также отметил, что новый министр Купер осуществила свой первый рабочий звонок и первый визит в Украину. Он пояснил, что в дипломатии это очень важный шаг и такие нюансы имеют ценность.
"Мы это очень ценим. Мы чрезвычайно благодарны Соединенному Королевству, правительству Кира Стармера, Киру Стармеру лично и всем британцам, которые искренне поддерживают Украину", — подытожил политик.
Напомним, 16 сентября Дональд Трамп вместе с супругой Меланией прибыл с официальным визитом в Британию. Их сопровождал госсекретарь США Марко Рубио
Также мы писали, что 17 сентября ВР одобрила столетнее соглашение с Британией. Валерий Залужный назвал его "уникальным документом".
