Отношения Украины и Британии — в МИД сделали заявление

Президент США Дональд Трамп 17 сентября прибыл с визитом в Великобританию, где будет обсуждаться поддержка Украины. Англия является "важным мостиком" между Европой и Америкой, который укрепляет трансатлантическое единство.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга 17 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Отношения Украины и Великобритании

Тихий ожидает, что визит Трампа в Британию будет организован на "высоком уровне" и будут соответствующие результаты для Украины, ведь это наши два чрезвычайно важных партнера и союзника. По его словам, во время контактов будут затрагиваться темы поддержки Украины, остановки российской войны, достижения мира, укрепления общей европейской безопасности и, в частности, укрепления Украины.

"Мы проводим активные контакты с обеими странами на всех уровнях. На прошлой неделе у нас была с первым визитом новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер. В ее сигналах была твердая готовность поддерживать Украину, увеличивать эту поддержку и вообще очень искреннее отношение к нашему партнерству между Украиной и Соединенным Королевством", — сказал спикер МИД.

По его словам, в последнее время Великобритания выполняет важную роль мостика между Европой и Соединенными Штатами, который укрепляет трансатлантическое единство.

Георгий Тихий также отметил, что новый министр Купер осуществила свой первый рабочий звонок и первый визит в Украину. Он пояснил, что в дипломатии это очень важный шаг и такие нюансы имеют ценность.

"Мы это очень ценим. Мы чрезвычайно благодарны Соединенному Королевству, правительству Кира Стармера, Киру Стармеру лично и всем британцам, которые искренне поддерживают Украину", — подытожил политик.

Напомним, 16 сентября Дональд Трамп вместе с супругой Меланией прибыл с официальным визитом в Британию. Их сопровождал госсекретарь США Марко Рубио

Также мы писали, что 17 сентября ВР одобрила столетнее соглашение с Британией. Валерий Залужный назвал его "уникальным документом".