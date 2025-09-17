Відео
Головна Новини дня Міст між США і Європою — Тихий про стосунки з Британією

Міст між США і Європою — Тихий про стосунки з Британією

Дата публікації: 17 вересня 2025 15:42
Стосунки України і Британії — у МЗС зробили заяву
Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: РБК-Україна

Президент США Дональд Трамп 17 вересня прибув з візитом у Велику Британію, де буде обговорюватися підтримка України. Англія є "важливим містком" між Європою та Америкою, який зміцнює трансатлантичну єдність.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу 17 вересня, передає кореспондент Новини.LIVE. 

Стосунки України та Великої Британії

Тихий очікує, що візит Трампа в Британію буде організований на "високому рівні" і будуть відповідні результати для України, адже це наші два надзвичайно важливі партнери та союзники. За його словами, під час контактів будуть торкатися теми підтримки України, зупинення російської війни, досягнення миру, зміцнення загальної європейської безпеки і, зокрема, зміцнення України.

"Ми проводимо активні контакти з обидвома країнами на всіх рівнях. Минулого тижня у нас була з першим візитом новопризначена міністерка закордонних справ Британії Іветт Купер. В її сигналах була тверда готовність підтримувати Україну, збільшувати цю підтримку і загалом дуже щире ставлення до нашого партнерства, між Україною та Сполученим Королівством", — сказав речник МЗС.

За його словами, останнім часом Велика Британія виконує важливу роль містка між Європою та Сполученими Штатами, який зміцнює трансатлантичну єдність.

Георгій Тихий також відзначив, що нова міністерка Купер здійснила свій перший робочий дзвінок і перший візит до України. Він пояснив, що в дипломатії це дуже важливий крок і такі нюанси мають цінність. 

"Ми це надзвичайно цінуємо. Ми надзвичайно вдячні Сполученому Королівству, уряду Кіра Стармера, Кіру Стармеру особисто і всім британцям, які щиро підтримують Україну", — підсумував політик. 

Нагадаємо, 16 вересня Дональд Трамп разом із дружиною Меланією прибув з офіційним візитом до Британії. Їх супроводжував держсекретар США Марко Рубіо

Також ми писали, що 17 вересня ВР схвалила сторічну угоду з Британією. Валерій Залужний назвав її "унікальним документом".

переговори Дональд Трамп військова допомога Велика Британія війна в Україні Георгій Тихий
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
