Мишель лично сообщил Зеленскому о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС

Шарль Мишель и Владимир Зеленский. Фото: ОП

Владимир Зеленский отреагировал на решение Европейского совета по открытию переговоров о вступлении Украины в ЕС. Глава государства также поблагодарил лидера Франции за поддержку.

Об этом говорится на странице Владимира Зеленского в Telegram.

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Как известно, Зеленский также поздравил президента Молдавии Маю Санду с решением Европейского совета.

"Был рад услышать о решении Европейского совета по открытию переговоров лично от его президента Мишеля. Шарль, спасибо за твое лидерство, за твои усилия и веру в Украину!" — написал Зеленский.

После этого глава государства провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Спасибо, Эммануэль, за твои теплые поздравления и за всю поддержку, которую Франция оказывала нам на этом пути", — добавил Президент Украины.

Реакция Зеленского начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Фото: скриншот

Напомним, 14 декабря Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Также страны-участницы не обошли еще три страны-кандидата в блок.

Ранее Европарламент призвал ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы. В то же время сегодня Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила свою работу по рекомендациям ЕС.