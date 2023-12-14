Мішель особисто повідомив Зеленському про початок переговорів щодо вступу України в ЄС
Володимир Зеленський відреагував на рішення Європейської ради щодо відкриття переговорів про вступ України в ЄС. Глава держави також подякував лідеру Франції за підтримку.
Про це йдеться на сторінці Володимира Зеленського в Telegram.
Що сказав Зеленський
Як відомо, Зеленський також привітав президентку Молдови Маю Санду з рішенням Європейської ради.
"Був радий почути про рішення Європейської ради щодо відкриття переговорів особисто від її президента Мішеля. Шарлю, дякую за твоє лідерство, за твої зусилля й віру в Україну!" — написав Зеленський.
Після цього глава держави провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.
"Дякую, Еммануелю, за твої теплі привітання й за всю підтримку, яку Франція надавала нам на цьому шляху", — додав Президент України.
Нагадаємо, 14 грудня Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Також країни-учасниці не оминули ще три країни-кандидатки до блоку.
Додамо, що раніше Європарламент закликав ЄС почати переговори про вступ України та Молдови. Водночас сьогодні Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала свою роботу щодо рекомендацій ЄС.
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