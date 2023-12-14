Мішель особисто повідомив Зеленському про початок переговорів щодо вступу України в ЄС

Шарль Мішель та Володимир Зеленський. Фото: ОП

Володимир Зеленський відреагував на рішення Європейської ради щодо відкриття переговорів про вступ України в ЄС. Глава держави також подякував лідеру Франції за підтримку.

Про це йдеться на сторінці Володимира Зеленського в Telegram.

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Як відомо, Зеленський також привітав президентку Молдови Маю Санду з рішенням Європейської ради.

"Був радий почути про рішення Європейської ради щодо відкриття переговорів особисто від її президента Мішеля. Шарлю, дякую за твоє лідерство, за твої зусилля й віру в Україну!" — написав Зеленський.

Після цього глава держави провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Дякую, Еммануелю, за твої теплі привітання й за всю підтримку, яку Франція надавала нам на цьому шляху", — додав Президент України.

Реакція Зеленського на початок переговорів про вступ України в ЄС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 грудня Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Також країни-учасниці не оминули ще три країни-кандидатки до блоку.

Додамо, що раніше Європарламент закликав ЄС почати переговори про вступ України та Молдови. Водночас сьогодні Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала свою роботу щодо рекомендацій ЄС.