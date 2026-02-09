Отчет Мюнхенской конференции 2026 - что известно о результатах

Мирный план Трампа и угроза из РФ — отчет Мюнхенской конференции
Эпоха, когда Европа могла десятилетиями процветать под американским "зонтиком безопасности", окончательно завершилась. Кроме того, стало известно, что Россия готовится к новой войне.
Об этом свидетельствует новый отчет Мюнхенской конференции по безопасности, передает Новини.LIVE.
Отчет Мюнхенской конференции
Вторая администрация Дональда Трампа дала понять союзникам, что парадигма меняется. Министр обороны США Пит Хегсет во время заседания Контактной группы в феврале 2025 года заявил: обеспечение европейской безопасности теперь должно стать главной заботой самих членов НАТО. По новой доктрине Вашингтона, именно европейцы должны брать на себя "подавляющую часть" как летальной, так и нелетальной помощи Украине.
В отчете также зафиксировано, что военная поддержка со стороны США резко сократилась с начала 2025 года. При этом Вашингтон начал использовать безопасность как инструмент экономического давления, связывая гарантии защиты с торговыми уступками от ЕС.
Пока США дистанцируются, Россия усиливает свою агрессию. По оценкам аналитиков, Кремль полностью перевел экономику на военные рельсы, тратя на оборону около 40% федерального бюджета. Москва не отказалась от максималистских целей в Украине и, по данным разведки, готовит силы для новых конфликтов. В частности, речь идет о возможной региональной войне в Балтии в течение двух лет после потенциального прекращения огня в Украине и локальные столкновения с одним из соседей уже через шесть месяцев.
Кроме того, Москва активизировала гибридную кампанию в Европе, включая диверсии на энергосетях и массовые нарушения воздушного пространства Польши и Эстонии в сентябре 2025 года.
Европейские столицы также обеспокоила поддержка Вашингтоном мирного плана из 28 пунктов, обнародованного в ноябре 2025 года. Документ в значительной степени игнорирует интересы Европы, предусматривает территориальные уступки Украины, ограничение численности ее ВСУ и исключает членство страны в НАТО. Отчет делает вывод: США все чаще выступают в роли "арбитра", а не союзника.
Несмотря на то, что европейские страны увеличили оборонные бюджеты на 41%, аналитики считают эти усилия недостаточными. Вместо создания единой системы безопасности ЕС усиливает "промышленный национализм", продолжая закупки американских систем, таких как F-35 и Patriot, чтобы удержать лояльность Вашингтона.
Недавно Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил новую встречу с делегацией РФ и назвал дату и место переговоров.
А до этого глава США Дональд Трамп назвал "очень хорошими" переговоры между Украиной и Россией 4-5 февраля.
