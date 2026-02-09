Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мирный план Трампа и угроза из РФ — отчет Мюнхенской конференции

Мирный план Трампа и угроза из РФ — отчет Мюнхенской конференции

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 23:57
Отчет Мюнхенской конференции 2026 - что известно о результатах
Президент Совета фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Фото: Reuters

Эпоха, когда Европа могла десятилетиями процветать под американским "зонтиком безопасности", окончательно завершилась. Кроме того, стало известно, что Россия готовится к новой войне.

Об этом свидетельствует новый отчет Мюнхенской конференции по безопасности, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Отчет Мюнхенской конференции

Вторая администрация Дональда Трампа дала понять союзникам, что парадигма меняется. Министр обороны США Пит Хегсет во время заседания Контактной группы в феврале 2025 года заявил: обеспечение европейской безопасности теперь должно стать главной заботой самих членов НАТО. По новой доктрине Вашингтона, именно европейцы должны брать на себя "подавляющую часть" как летальной, так и нелетальной помощи Украине.

В отчете также зафиксировано, что военная поддержка со стороны США резко сократилась с начала 2025 года. При этом Вашингтон начал использовать безопасность как инструмент экономического давления, связывая гарантии защиты с торговыми уступками от ЕС.

Пока США дистанцируются, Россия усиливает свою агрессию. По оценкам аналитиков, Кремль полностью перевел экономику на военные рельсы, тратя на оборону около 40% федерального бюджета. Москва не отказалась от максималистских целей в Украине и, по данным разведки, готовит силы для новых конфликтов. В частности, речь идет о возможной региональной войне в Балтии в течение двух лет после потенциального прекращения огня в Украине и локальные столкновения с одним из соседей уже через шесть месяцев.

Кроме того, Москва активизировала гибридную кампанию в Европе, включая диверсии на энергосетях и массовые нарушения воздушного пространства Польши и Эстонии в сентябре 2025 года.

Европейские столицы также обеспокоила поддержка Вашингтоном мирного плана из 28 пунктов, обнародованного в ноябре 2025 года. Документ в значительной степени игнорирует интересы Европы, предусматривает территориальные уступки Украины, ограничение численности ее ВСУ и исключает членство страны в НАТО. Отчет делает вывод: США все чаще выступают в роли "арбитра", а не союзника.

Несмотря на то, что европейские страны увеличили оборонные бюджеты на 41%, аналитики считают эти усилия недостаточными. Вместо создания единой системы безопасности ЕС усиливает "промышленный национализм", продолжая закупки американских систем, таких как F-35 и Patriot, чтобы удержать лояльность Вашингтона.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил новую встречу с делегацией РФ и назвал дату и место переговоров.

А до этого глава США Дональд Трамп назвал "очень хорошими" переговоры между Украиной и Россией 4-5 февраля.

Германия Дональд Трамп безопасность война в Украине Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации