Звіт Мюнхенської конференції 2026 - що відомо про результати

Епоха, коли Європа могла десятиліттями процвітати під американською "парасолькою безпеки", остаточно завершилася. Крім того, стало відомо, що Росія готується до нової війни.

Про це свідчить новий звіт Мюнхенської конференції з безпеки, передає Новини.LIVE.

Звіт Мюнхенської конференції

Друга адміністрація Дональда Трампа дала зрозуміти союзникам, що парадигма змінюється. Міністр оборони США Піт Хегсет під час засідання Контактної групи у лютому 2025 року заявив: забезпечення європейської безпеки тепер має стати головною турботою самих членів НАТО. За новою доктриною Вашингтона, саме європейці мають брати на себе "переважну частину" як летальної, так і нелетальної допомоги Україні.

У звіті також зафіксовано, що військова підтримка з боку США різко скоротилася з початку 2025 року. При цьому Вашингтон почав використовувати безпеку як інструмент економічного тиску, пов’язуючи гарантії захисту з торговими поступками від ЄС.

Поки США дистанціюються, Росія посилює свою агресію. За оцінками аналітиків, Кремль повністю перевів економіку на військові рейки, витрачаючи на оборону близько 40% федерального бюджету. Москва не відмовилася від максималістських цілей в Україні та, за даними розвідки, готує сили для нових конфліктів. Зокрема, йдеться про можливу регіональну війну в Балтії протягом двох років після потенційного припинення вогню в Україні та локальні зіткнення з одним із сусідів уже через шість місяців.

Крім того, Москва активізувала гібридну кампанію в Європі, включно з диверсіями на енергомережах та масовими порушеннями повітряного простору Польщі та Естонії у вересні 2025 року.

Європейські столиці також занепокоїла підтримка Вашингтоном мирного плану з 28 пунктів, оприлюдненого в листопаді 2025 року. Документ значною мірою ігнорує інтереси Європи, передбачає територіальні поступки України, обмеження чисельності її ЗСУ та виключає членство країни в НАТО. Звіт робить висновок: США дедалі частіше виступають у ролі "арбітра", а не союзника.

Незважаючи на те, що європейські країни збільшили оборонні бюджети на 41%, аналітики вважають цих зусиль недостатніми. Замість створення єдиної системи безпеки ЄС посилює "промисловий націоналізм", продовжуючи закупівлі американських систем, таких як F-35 та Patriot, щоб утримати лояльність Вашингтона.

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський підтвердив нову зустріч з делегацією РФ та назвав дату і місце переговорів.

А до цього голова США Дональд Трамп назвав "дуже хорошими" переговори між Україною та Росією 4-5 лютого.