Келлог заявил о мирном плане США, который остановит войну в Украине

Спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог. Фото: ABC News

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что во время переговоров в Стамбуле государственный секретарь Марко Рубио "четко дал понять", что их мирный план является сильным. Он состоит из 22 пунктов, которые являются основой для мира.

Об этом Келлог написал в X в воскресенье, 18 мая.

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"В Стамбуле госсекретарь Рубио четко дал понять, что мы представили "сильный мирный план", — говорится в сообщении.

Он отметил, что по итогам лондонских встреч США разработали всеобъемлющий план из 22 пунктов, который является основой для мира.

Келлог отметил, что первый пункт — это всеобъемлющее прекращение огня, которое остановит убийства уже сейчас.

Скриншот поста Келлога

Напомним, президент США Дональд Трамп 19 мая планирует позвонить российскому диктатору Владимиру Путину, а затем Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что лидеры ЕС хотят поговорить с Трампом накануне его разговора с главой Кремля.