Келлог заявил о мирном плане США, который остановит войну в Украине

Мирный план США, Украины и ЕС — Кэллог раскрыл первый пункт
Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что во время переговоров в Стамбуле государственный секретарь Марко Рубио "четко дал понять", что их мирный план является сильным. Он состоит из 22 пунктов, которые являются основой для мира.
Об этом Келлог написал в X в воскресенье, 18 мая.
Прекращение огня в Украине
"В Стамбуле госсекретарь Рубио четко дал понять, что мы представили "сильный мирный план", — говорится в сообщении.
Он отметил, что по итогам лондонских встреч США разработали всеобъемлющий план из 22 пунктов, который является основой для мира.
Келлог отметил, что первый пункт — это всеобъемлющее прекращение огня, которое остановит убийства уже сейчас.
Напомним, президент США Дональд Трамп 19 мая планирует позвонить российскому диктатору Владимиру Путину, а затем Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что лидеры ЕС хотят поговорить с Трампом накануне его разговора с главой Кремля.
Читайте Новини.LIVE!