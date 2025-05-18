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Мирный план США, Украины и ЕС — Кэллог раскрыл первый пункт

18 мая 2025 19:55
Евгения Брюховецкая - редактор
Келлог заявил о мирном плане США, который остановит войну в Украине
Спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог. Фото: ABC News
Евгения Брюховецкая - редактор

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что во время переговоров в Стамбуле государственный секретарь Марко Рубио "четко дал понять", что их мирный план является сильным. Он состоит из 22 пунктов, которые являются основой для мира.

Об этом Келлог написал в X в воскресенье, 18 мая.

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"В Стамбуле госсекретарь Рубио четко дал понять, что мы представили "сильный мирный план", — говорится в сообщении.

Он отметил, что по итогам лондонских встреч США разработали всеобъемлющий план из 22 пунктов, который является основой для мира.

Келлог отметил, что первый пункт — это всеобъемлющее прекращение огня, которое остановит убийства уже сейчас.

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Скриншот поста Келлога

Напомним, президент США Дональд Трамп 19 мая планирует позвонить российскому диктатору Владимиру Путину, а затем Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что лидеры ЕС хотят поговорить с Трампом накануне его разговора с главой Кремля.

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