Келлог заявив про мирний план США, який зупинить війну в Україні

Мирний план США, України й ЄС — Келлог розкрив перший пункт
Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що під час переговорів у Стамбулі державний секретар Марко Рубіо "чітко дав зрозуміти", що їхній мирний план є сильним. Він складається з 22 пунктів, які є основою для миру.
Про це Келлог написав в X у неділю, 18 травня.
Припинення вогню в Україні
"У Стамбулі держсекретар Рубіо чітко дав зрозуміти, що ми представили "сильний мирний план", — йдеться у повідомленні.
Він зазначив, що за підсумками лондонських зустрічей США розробили всеосяжний план з 22 пунктів, який є основою для миру.
Келлог зауважив, що перший пункт — це всеосяжне припинення вогню, яке зупинить вбивства вже зараз.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 19 травня планує зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну, а згодом Президенту України Володимиру Зеленському.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що лідери ЄС хочуть поговорити з Трампом напередодні його розмови з очільником Кремля.
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