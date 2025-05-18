Келлог заявив про мирний план США, який зупинить війну в Україні

Спецпредставник США щодо України та Росії Кіт Келлог. Фото: ABC News

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що під час переговорів у Стамбулі державний секретар Марко Рубіо "чітко дав зрозуміти", що їхній мирний план є сильним. Він складається з 22 пунктів, які є основою для миру.

Про це Келлог написав в X у неділю, 18 травня.

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"У Стамбулі держсекретар Рубіо чітко дав зрозуміти, що ми представили "сильний мирний план", — йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що за підсумками лондонських зустрічей США розробили всеосяжний план з 22 пунктів, який є основою для миру.

Келлог зауважив, що перший пункт — це всеосяжне припинення вогню, яке зупинить вбивства вже зараз.

Скриншот допису Келлога

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 19 травня планує зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну, а згодом Президенту України Володимиру Зеленському.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що лідери ЄС хочуть поговорити з Трампом напередодні його розмови з очільником Кремля.