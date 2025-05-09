Разговор Ермака и Рубио — что обсудили лидеры

Руководитель ОПУ Андрей Ермак. Фото: t.me/ermaka2022

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 9 мая провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Марко Рубио и представителями администрации США. Этот звонок был продолжением вчерашнего диалога Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Об этом сообщил Андрей Ермак в Telegram 9 мая.

Реклама

Читайте также:

Разговор Ермака и Рубио

"Это был первый звонок Марко Рубио после его назначения на должность исполняющего обязанности советника Президента США по вопросам национальной безопасности. Кроме него, в обсуждении приняли участие спецпредставители Президента США Стивен Уиткофф и генерал Кит Келлог. Украинскую сторону также представлял министр обороны Рустем Умеров", — рассказал Ермак.

По словам руководителя ОПУ, основное внимание было уделено вопросу прекращения огня и перспективам мирного урегулирования. Также отдельно остановились на важности реализации пунктов, о которых договорились президенты.

В разговоре вспомнили также о ратификации Верховной Радой соглашения о полезных ископаемых. Ермак отметил, что это исторический документ, который открывает новый этап в отношениях Украины и США и создает дополнительные возможности для укрепления украинско-американского сотрудничества.

"Благодарен партнерам за постоянную поддержку и конструктивный диалог в самые сложные времена. Продолжаем движение к справедливому и устойчивому миру", — отметил руководитель ОПУ.

Скриншот сообщения Андрея Ермака

Напомним, ранее Ермак заявил, что Украина готова к переговорам, но есть условие. По его словам, наше государство не торгует своей независимостью.

Также мы писали, что Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом 8 мая. Стороны говорили о прекращении огня, переговорах и не только.