Розмова Єрмака і Рубіо — що обговорили лідери

Керівник ОПУ Андрій Єрмак. Фото: t.me/ermaka2022

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 9 травня провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо та представниками адміністрації США. Цей дзвінок був продовженням вчорашнього діалогу Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Про це повідомив Андрій Єрмак у Telegram 9 травня.

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Розмова Єрмака та Рубіо

"Це був перший дзвінок Марко Рубіо після його призначення на посаду виконувача обов’язків радника президента США з питань національної безпеки. Окрім нього в обговоренні взяли участь спецпредставники президента США Стівен Віткофф і генерал Кіт Келлог. Українську сторону також представляв міністр оборони Рустем Умєров", — розповів Єрмак.

За словами керівника ОПУ, основна увага була приділена питанню припинення вогню та перспективам мирного врегулювання. Також окремо зупинились на важливості реалізації пунктів, про які домовились президенти.

У розмові згадали також про ратифікацію Верховною Радою угоди про корисні копалини. Єрмак зазначив, що це історичний документ, який відкриває новий етап у відносинах України і США та створює додаткові можливості для зміцнення українсько-американської співпраці.

"Вдячний партнерам за постійну підтримку та конструктивний діалог у найскладніші часи. Продовжуємо рух до справедливого і стійкого миру", — зазначив керівник ОПУ.

Скриншот допису Андрія Єрмака

Нагадаємо, раніше Єрмак заявив, що Україна готова до переговорів, але є умова. За його словами, наша держава не торгує своєю незалежністю.

Також ми писали, що Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом 8 травня. Сторони говорили про припинення вогню, переговори та не тільки.