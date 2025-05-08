Україна готова до переговорів, але тільки після припинення вогню, заявив Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Україна готова до переговорів, але тільки після повноцінного припинення вогню. Крім того, українська держава не торгує своєю незалежністю.

Про це в інтерв'ю Zeit Online заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

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За його словами, переговори після припинення вогню підтримує не лише Україна, а й США разом із Європою. Водночас наголосив, що якби все залежало б від України, то війна вже б давно закінчилася, однак реальність інша і Росія не проявляє до цього готовності.

"Тільки коли буде таке припинення вогню, ми зможемо почати мирні переговори. Сполучені Штати і наші європейські друзі поділяють це переконання. Тільки Росія не виявляє готовності зробити це. Я не можу сказати, наскільки ймовірно, що це станеться. Це всього лише особиста думка, а вас цікавить реальність. Реальність залежить від іншої сторони", — заявив Єрмак.

Глава ОП додав, що повернути втрачені території військовим шляхом складно. Однак країна ніколи не визнаватиме окуповані землі. Він ще раз підкреслив, що щойно буде припинення вогню, Україна готова все обговорити.

"Україна ніколи не може визнати окуповані території. Так говорить наша конституція. Але ми розуміємо, що повернути наші території військовим шляхом важко. Щойно ми досягнемо припинення вогню і захочемо покласти край цій війні, нам доведеться вирішити, як ми хочемо з цим впоратися. Ми готові все обговорити на переговорах. Необхідно тільки, щоб ці переговори відбулися", — резюмував керівник Офісу президента.

Нагадаємо, починаючи відсьогодні набуло чинності так зване триденне "перемир'я", яке оголосив російський диктатор Володимир Путін. Спочатку в Україні не було тривог, проте ближче до 3 години ночі Повітряні сили ЗСУ фіксували активність ворожої авіації, а також пуски керованих авіабомб на Сумську область. Тривога в регіоні досі триває.

Також ми писали, що вчора президент Володимир Зеленський заявив, що пропозиція України про 30-денне припинення вогню залишається чинною.