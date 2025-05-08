Началось трехдневное перемирие Путина — обстреливает ли Россия Украину

Глава Кремля Владимир Путин. Фото: росСМИ

В ночь на 8 мая началось трехдневное "перемирие", которое ранее анонсировал российский диктатор Владимир Путин. В связи с этим многих интересует вопрос, действует оно или нет.

Ответ на это дает Новини.LIVE, ссылаясь на карту воздушных тревог и Telegram Воздушных сил ВСУ.

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Что касается ситуации на фронте, тут необходимо ждать комментариев президента Украины Владимира Зеленского и других высокопоставленных лиц.

Однако ситуация в воздухе спокойная. Вечером, 7 мая, в воздушном пространстве действительно фиксировали вражеские дроны. Более того, россияне вновь запускали КАБы на по прифронтовым областям, но последнее такое сообщение от военных было в 23:01.

Информация об обстрелах Украины от Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Вскоре в Сумской области объявили отбой тревоги, после чего сигнала не было и до сих пор нет ни в одной области Украины. По состоянию на сейчас карта воздушных тревог выглядит так. Как можно заметить, как минимум воздушное "перемирие" соблюдается.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, в апреле глава Кремля объявлял "пасхальное перемирие". Тогда ситуация в воздушном пространстве была идентичная, однако реалии на фронте были иными. Россияне продолжали штурмы, хоть и меньшей интенсивности.

Также мы писали, что после объявления о трехдневном "перемирии", президент Украины Владимир Зеленский предложил не ждать 8 мая и сразу начать с 30-дневного полного прекращения огня. Но ответа от России так и не было. Несколько часов назад Зеленский в своем вечернем обращении сказал, что Украина не снимает предложение о прекращении огня на 30 суток.