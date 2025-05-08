Розпочалося триденне перемир'я Путіна — чи обстрілює Росія Україну

Глава Кремля Володимир Путін. Фото: росЗМІ

У ніч на 8 травня почалося триденне "перемир'я", яке раніше анонсував російський диктатор Володимир Путін. У зв'язку з цим багатьох цікавить питання, діє воно чи ні.

Відповідь на це дає Новини.LIVE, посилаючись на карту повітряних тривог і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Що стосується ситуації на фронті, тут необхідно чекати коментарів президента України Володимира Зеленського та інших високопоставлених осіб.

Однак ситуація в повітрі спокійна. Увечері, 7 травня, у повітряному просторі дійсно фіксували ворожі дрони. Ба більше, росіяни знову запускали КАБи на по прифронтових областях, але останнє таке повідомлення від військових було о 23:01.

Інформація про обстріли України від Повітряних сил ЗСУ. Фото: скріншот

Невдовзі в Сумській області оголосили відбій тривоги, після чого сигналу не було і досі немає в жодній області України. Станом на зараз карта повітряних тривог виглядає так. Як можна помітити, щонайменше повітряного "перемир'я" дотримуються.

Карта повітряних тривог. Фото: скріншот

Нагадаємо, у квітні глава Кремля оголошував "великоднє перемир'я". Тоді ситуація в повітряному просторі була ідентична, проте реалії на фронті були іншими. Росіяни продовжували штурми, хоч і меншої інтенсивності.

Також ми писали, що після оголошення про триденне "перемир'я", президент України Володимир Зеленський запропонував не чекати на 8 травня і одразу почати з 30-денного повного припинення вогню. Але відповіді від Росії так і не було. Кілька годин тому Зеленський у своєму вечірньому зверненні сказав, що Україна не знімає пропозицію про припинення вогню на 30 діб.